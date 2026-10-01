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Blokaderi stalno ističu da žele "bolju" i "kulturniju" Srbiju, a kako bi ta njihova Srbija izgleda svedočimo iz dana u dan - nasilje, bahatost...

Samo jedan u nizu primera je iz autobusa kojim se blokaderka hvali na društvenim mrežama kako je deku napala i izvređala samo zato što nosi kesu na kojoj piše SNS.

"Ja u busu stojim, na sedištu sedi neki deda, ima bar 90 ili tako izgleda. Ja bedževe, on kesu SNS, "gledaju" se moj ceger i njegova kesa. Na štakama, zauzeo dva mesta, sirotinja očigledno, ali glasa. Ja išla samo 2 stanice: gledam ga popreko i kad sam izlazila, samo glasno kažem:

Foto: Printscreen/X

"JE*** TE NAPREDNJACI, METUZALEMU Poštovanje ne ide automatski s godinama: ako znam da si sprcao 90+/- godina u gu***, a da sam od tebe, iako duplo mlađa, i moralnija i obrazovanija, ako sam pročitala više knjiga nego što ćeš ti za TRI života, i još nam se * u živote, šta da poštujem?", bez trunke stida piše blokaderka.