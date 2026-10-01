V.d. predsednika Srbije Ana Brnabić poziva sve da u subotu dođu u "Arenu" kako bi podržali kandidata za premijera Aleksandra Vučića i listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

"Vidimo se u subotu, 3. oktobra, u Areni, da podržimo našeg kandidata za premijera Aleksandra Vučića i listu br. 1 - ALEKSANDAR VUČIĆ - UJEDINJENA SRBIJA!", navodi Brnabić uz video na platformi "Iks".

"Mladi ljudi u Srbiji žele savremeno obrazovanje, žele da uče, žele da imaju dobre šanse i da svoju budućnost grade u Srbiji. Takva Srbija i takva budućnost gradi se idejama, obrazovanjem, radom, kreativnošću, verom u sebe i u svoju zemlju, a ne blokadama. Vidimo se u subotu u Areni da podržimo Aleksandra Vučića i Srbiju koja veruje u svoje mlade ljude", poručuje Ana Brnabić.