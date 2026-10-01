Politika
SKANDALOZNA KAMPANJA "STUDENTSKE LISTE" SE NASTAVLJA! Uz pomoć veštačke inteligencije napravili sraman video - "SNS pravi popis mrtvih na groblju"
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Skandalozna kampanja tzv. studentske liste se nastavlja!
Blokaderi ne prezaju ni od čega. Koriste i veštačku inteligenciju kako bi plasirali što više i što veće laži. Napravili su video, upravo uz pomoć veštačke inteligencije, aludirajući da aktivisti SNS-a na groblju popisuju mrtve, koji su im, kako bezočno komentarišu, "sigurni glasovi".
"Terenski rad nikada ne prestaje. Dok drugi gube vreme na ubeđivanje neodlučnih, naši aktivisti obilaze najpouzdaniju bazu. Ovde nema laganja, nema potpitanja, a izlaznost je tradicionalno maksimalna. Siguran glas ostaje siguran - za vjek i vjekova", stoji u opisu videa.
Sramno i skandalozno!
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