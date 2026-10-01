Slušaj vest

Skandalozna kampanja tzv. studentske liste se nastavlja!

Blokaderi ne prezaju ni od čega. Koriste i veštačku inteligenciju kako bi plasirali što više i što veće laži. Napravili su video, upravo uz pomoć veštačke inteligencije, aludirajući da aktivisti SNS-a na groblju popisuju mrtve, koji su im, kako bezočno komentarišu, "sigurni glasovi".

"Terenski rad nikada ne prestaje. Dok drugi gube vreme na ubeđivanje neodlučnih, naši aktivisti obilaze najpouzdaniju bazu. Ovde nema laganja, nema potpitanja, a izlaznost je tradicionalno maksimalna. Siguran glas ostaje siguran - za vjek i vjekova", stoji u opisu videa.

Sramno i skandalozno!

Ne propustitePolitikaKANDIDATKINJA NA "STUDENTSKOJ LISTI" ZAPRAVO JE BIVŠA FUNKCIONERKA DS! Građani ih razotkrili: "Lično znam ljude koje je zapošljavala preko veze u državne firme"
0201.jpg
PolitikaKANDIDAT BLOKADERA ZARATIO SA SVOJIMA IZ "KRUGA DVOJKE"! Nemanja Karović "eliti" iz centra Beograda poručio da je PALANKA (FOTO)
skup_kraljevo_28062026_0012.JPG
PolitikaPAJTIĆ ĆUTI NA PITANJA KURIRA O DROGI, ŽURKI, HOSPITALIZACIJI! Čovek koji kroji 'studentsku listu' izbegava odgovore, a na mrežama preti tužbom
Bojan Pajtić 3.jpg
Politika"VIŠE ŽELE DA OSLABE SRBIJU, NEGO DA POBEDE" Dragoslav Bokan za Kurir: Prave rane i ožiljke koji ne mogu da zarastu
Dragoslav Bokan u studiju Kurir televizije