Blokaderi ne prezaju ni od čega. Koriste i veštačku inteligenciju kako bi plasirali što više i što veće laži. Napravili su video, upravo uz pomoć veštačke inteligencije, aludirajući da aktivisti SNS-a na groblju popisuju mrtve, koji su im, kako bezočno komentarišu, "sigurni glasovi".