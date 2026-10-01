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Dok blokaderska Nova bez osude i gotovo rutinski prenosi snimke i izveštaje o policijskim intervencijama u Francuskoj, uključujući upotrebu suzavca, palica i konja prema demonstrantima, istovremeno je u Srbiji otvoreno stajala na strani blokadera i vodila kampanju protiv srpske policije, čije je postupanje ocenjeno kao "uzdržano" od strane Saveta Evrope.

Blokaderska Nova kao najnormalniju vest objavljuje da su u Francuskoj privedene stotine maloletnih srednjoškolaca tokom protesta zbog blokada škola. Više od 400 osoba uhapšeno je širom Francuske, dok su na pojedinim mestima protesti prerasli u sukobe sa policijom, koja je koristila suzavac, a u Sevranu su angažovani i konji.

Kako prenose francuski mediji, a čemu svedoče i snimci na društvenim mrežama, francuska policija je tokom protesta srednjoškolaca koristila suzavac i palice, dok su u pojedinim gradovima intervenisale i jedinice sa konjima. U Saint-Denisu su policajci sa štitovima udarali okupljene palicama, dok je u Sevranu policija intervenisala uz angažovanje konja. Istovremeno, tokom protesta zabeleženi su i sukobi u kojima su demonstranti bacali predmete na policiju, palili kontejnere i koristili pirotehniku, a stotine ljudi, među kojima veliki broj maloletnika, privedene su širom Francuske.

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Foto: Printscreen

Nema osude, nema čak ni čuđenja...

A za dešavanja u Srbiji imaju poptuno drugačiji aršin. Dve godine blokaderi pale celu Srbiju, a Nova i njima slični mediji vode kampanju za njih, ujedno i protiv srpske policije koju su, zajedno sa blokaderima, sprečavali da obavlja svoj posao.

Kurir.rs

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