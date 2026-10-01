Slušaj vest

Nenad Čanak, jedan od najvećih zagovornika otcepljenja Vojvodine i zdušni podržavalac tzv. studentske lna društvenim mrežama  dalje seje mržnju i laži o Srbima iz Republike Srpske.

Na mreži Iks, Čanak je ustvrdio da je preko Rače prešla kolona od petnaest autobusa i ušla u Srbiju, i da nijedan nema oznaku gde ide. 

- Videćemo gde će napraviti zlo u Srbiji. Tek da znate odakle dolaze - besramna je tvrdnja koju je izneo Čanak.

Inače, ranije je odluka predizbornog štaba tzv. studentske liste bila da bi bilo isplativo otići i u Republiku Srpsku iako su je isti ti do juče pljuvali i vređali. 

Međutim, javnost je ubrzo dočekalo potpuno drugačije obaveštenje, kojim je praktično priznat neuspeh prvobitnog plana od koga su odustali.

Ne propustitePolitika"STUDENTSKA LISTA NEMA BAŠ VEZE SA STUDENTIMA" Čanak o kadriranju blokadera: Iza toga stoje neki drugi ljudi (VIDEO)
Nenad Čanak
PolitikaNENAD ČANAK U NOVOM NAPADU NA SPC I PATRIJARHA! "Takozvana srpska, takozvana pravoslavna, takozvana crkva, PORFIRIJE JE PORTIR" (VIDEO)
nenad čanak 1.jpg
Politika"SVE TE DEMONSTRACIJE NISU OSLABILE VUČIĆA NI OVOLIKO" Čanak nastavio turneju mržnje po Sarajevu, vređa crkvu: Najgori šljam se skupio u SPC, NEMA GOREG (VIDEO)
nenad čanak 1.jpg
PolitikaUDRUŽENI NAPAD NA SRBIJU IZ SARAJEVA! Čanak udario na Karađorđa, za albanskog političara martovski pogrom se nije ni desio: "TAJ DOGAĐAJ JE NAMEŠTEN" (VIDEO)
ČANAK I AZEM VLASI.jpg