Politika
"15 AUTOBUSA JE PREKO RAČE UŠLO U SRBIJU, VIDEĆEMO GDE ĆE ZLO NAPRAVITI" Čanak ponovo seje mržnju i laži o Srbima iz RS
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Nenad Čanak, jedan od najvećih zagovornika otcepljenja Vojvodine i zdušni podržavalac tzv. studentske lna društvenim mrežama dalje seje mržnju i laži o Srbima iz Republike Srpske.
Na mreži Iks, Čanak je ustvrdio da je preko Rače prešla kolona od petnaest autobusa i ušla u Srbiju, i da nijedan nema oznaku gde ide.
- Videćemo gde će napraviti zlo u Srbiji. Tek da znate odakle dolaze - besramna je tvrdnja koju je izneo Čanak.
Inače, ranije je odluka predizbornog štaba tzv. studentske liste bila da bi bilo isplativo otići i u Republiku Srpsku iako su je isti ti do juče pljuvali i vređali.
Međutim, javnost je ubrzo dočekalo potpuno drugačije obaveštenje, kojim je praktično priznat neuspeh prvobitnog plana od koga su odustali.
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