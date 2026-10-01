Slušaj vest

Nenad Čanak, jedan od najvećih zagovornika otcepljenja Vojvodine i zdušni podržavalac tzv. studentske lna društvenim mrežama dalje seje mržnju i laži o Srbima iz Republike Srpske.

Na mreži Iks, Čanak je ustvrdio da je preko Rače prešla kolona od petnaest autobusa i ušla u Srbiju, i da nijedan nema oznaku gde ide.

- Videćemo gde će napraviti zlo u Srbiji. Tek da znate odakle dolaze - besramna je tvrdnja koju je izneo Čanak.

Inače, ranije je odluka predizbornog štaba tzv. studentske liste bila da bi bilo isplativo otići i u Republiku Srpsku iako su je isti ti do juče pljuvali i vređali.