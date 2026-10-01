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Građani Srbije prepoznaju prostor za dalje unapređenje odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama, posebno kroz ekonomsku saradnju, investicije i intenziviranje političkih i bezbednosnih veza, pokazalo je istraživanje javnog mnjenja „Odnosi Srbije i SAD“, koje je tokom avgusta i septembra ove godine sprovela agencija Faktor Plus na inicijativu Kongresa srpsko američkog prijateljstva. Istraživanje, realizovano na uzorku od 1.000 punoletnih građana Srbije, pruža uvid u to kako građani danas vide odnose dve zemlje, šta očekuju od njihove buduće saradnje i koje oblasti smatraju najvažnijim za njihovo dalje unapređenje.

Rezultati pokazuju da, uprkos i dalje podeljenom odnosu prema Sjedinjenim Državama i snažnom uticaju istorijskih pitanja, postoji prostor za razvoj odnosa, posebno kada je reč o ekonomiji, investicijama i konkretnim oblicima saradnje.

1/6 Vidi galeriju Dve trećine građana Srbije podržava jačanje saradnje sa SAD Foto: Faktor plus

„S obzirom na to da je Srbija pre nekoliko meseci otpočela Strateški dijalog sa SAD i da su kao ključne teme definisane energetika, vojna saradnja, investicije i veštačka inteligencija, odnosno tehnološka saradnja, zanimljivo je pogledati kako građani Srbije danas vide razvoj odnosa u upravo tim oblastima. U odnosu na prethodno istraživanje koje smo radili, raspoloženje građana je po mnogim pitanjima značajno pozitivnije”, rekao je Vladimir Marinković, predsednik Kongresa srpsko američkog prijateljstva.

Trampov povratak u Belu kuću građani vide kao povoljan za Srbiju

Posebnu pažnju privlače rezultati istraživanja koji ukazuju na odnos građana prema Donaldu Trampu i njegovom povratku na mesto predsednika SAD.

Kada je reč o predsedniku Trampu, 41 odsto građana se slaže sa tvrdnjom da on bolje razume Srbiju nego prethodni američki predsednici i podržavaju njegovu politiku, te da njegova administracija može konkretno doprineti unapređenju odnosa Srbije i SAD.

“Zanimljiv podatak je i da je Srbija, prema rezultatima ovog istraživanja, druga u Evropi po podršci predsedniku Donaldu Trampu i njegovoj administraciji, a ispred Srbije je samo Mađarska” dodao je Vladimir Marinković.

Ekonomija u fokusu, ali podrška postoji i za političku i bezbednosnu saradnju

Građani Srbije ne posmatraju budućnost odnosa sa SAD samo kroz ekonomsku prizmu. Povećanje ekonomske saradnje sa SAD podržava 66 odsto ispitanika, 58 odsto podržava jačanje političke saradnje, a 55 odsto veću saradnju u oblasti bezbednosti i odbrane.

Pozitivan signal postoji i po pitanju samog razvoja odnosa. Kada je reč o razvoju odnosa Srbije i SAD, 42 odsto građana smatra da se oni u poslednje vreme poboljšavaju, dok 38 odsto ne primećuje značajniju promenu. Istovremeno, 45 odsto građana smatra da su dobri odnosi dve zemlje mogući uprkos nesuglasicama iz prošlosti, dok je 37 odsto neodlučno po ovom pitanju.

„Оvo istraživanje pokazuje da građani Srbije odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama ne posmatraju jednodimenzionalno, već prepoznaju njihovu složenost i potrebu da se grade kroz različite oblasti. Uz to, rezultati jasno ukazuju na to da građani žele, ističem „žele”, dobre odnose Srbije i SAD, uz međusobno uvažavanje i saradnju. Primećujemo i da građani Srbije sve više razumeju značaj izgradnje dobrih odnosa unapred, a ne samo onda kada dođe do neke vrste problema. Ako se trend rasta koji sada vidimo nastavi, postoji prostor da odnosi Srbije i SAD u budućnosti budu ne samo prijateljski, već i partnerski, posebno u novim oblastima od zajedničkog interesa”, izjavio je Vladimir Pejić, direktor agencije Faktor plus.

Građani podržavaju Strateški dijalog i očekuju konkretne rezultate

Pokretanje Strateškog dijaloga Srbije i SAD, 51 odsto građana ocenjuje kao dobar potez. Kao ključne prioritete dijaloga građani izdvajaju američke investicije u Srbiju i pitanje Kosova i Metohije, položaj Srba na Kosovu, a zatim regionalnu stabilnost, energetsku bezbednost, obrazovanje i studentske razmene, kao i nauku, veštačku inteligenciju i napredne tehnologije.

Podaci pokazuju da građani od unapređenja odnosa očekuju pre svega konkretne rezultate. Najčešće očekivani ishod Strateškog dijaloga jeste veći priliv američkih investicija, dok se među očekivanim koristima navode i povoljniji stav SAD prema Srbiji kada je reč o Kosovu, snažnija politička pozicija Srbije, veća bezbednosna saradnja i energetska sigurnost.

Uprkos složenom istorijskom nasleđu, 45 odsto građana smatra da Srbija i SAD mogu izgraditi dobre odnose uprkos neslaganjima iz prošlosti.