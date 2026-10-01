"VIDELI SMO NA VREME DA SE IZA CELE PRIČE KRIJU PAJTIĆ I ČANAK" Vučić: Nećete da nam odcepite Vojvodinu, uspeli smo da podignemo slobodarsku Srbiju
- Aleksandar Vučić je u Sremskoj Mitrovici poručio da je to mesto bilo jedno od početaka borbe za slobodnu Srbiju i otpora pokušajima da se zemlja sruši.
- Rekao je da je tada prepoznata namera da se odvoji Vojvodina od Srbije i da je okupljanje u Mitrovici bilo važno za jačanje slobodarske Srbije.
Nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić rekao je danas da je Sremska Mitrovica bila jedno od mesta iz kojih je otpočela borba za slobodnu Srbiju.
- Hvala vam što ste u ovolikom broju došli ovde u Mitrovicu. Hvala vam na divnom dočeku, hvala vam na podršci. Sad sam razgovarao, i sada vidite taktiku Nedimovića i ovih. Ja sam rekao: doći ću do Mitrovice, nije važno, skupite ljude iz Mitrovice i okoline, ne treba da dolazi niko posebno, pogotovo ne da stiže neko iz Beograda, Novog Sada. I pošto je znao da je tako, ja mu kažem: gde god hoćeš. Ne, ne, pošto on hoće da sve bude puno, pa makar bili samo iz Mitrovice, onda nije mogao manje mesto da nađe. Evo, ljudi na glavama jedni drugima stoje, Nedimoviću, niko živ ne može da diše, samo da bi tebi izgledalo sve prepuno - rekao je on na početku skupa u Sremskoj Mitrovici.
Vučić je zahvalio okupljenim građanima za 2025. godinu, navodeći da je Sremska Mitrovica bila jedno od mesta gde je otpočela borbu za slobodnu Srbiju, protiv tiranije koju su nam nametali spolja, protiv onih koji su želeli zemlju da sruše.
- Sremska Mitrovica je posle Jagodine bila drugo mesto gde smo se okupili, i gde smo im rekli: nećete da nam odcepite Vojvodinu, pošto smo videli, i tada na vreme, osetili da iza cele priče se kriju i Bojan Pajtić i Nenad Čanak i svi oni koji bi želeli da odvajaju Vojvodinu od Srbije. I na vreme smo to prepoznali. I na vreme smo to prepoznali. I uspeli smo, uspeli smo u tome da, pre svega, podignemo slobodarsku Srbiju koja je krenula da se odupire. I ne zaboravite: mnogo je teško onima koji hoće da razbiju Srbiju kada Srbin oseti da mu državu uzimaju. I zato je bilo važno to što smo tada radili u Sremskoj Mitrovici. Zato je bilo važno, jer je to bila klica otpora po celoj Srbiji, onima koji su uz inostranu pomoć želeli državu da nam sruše. Ja sam vam posebno zahvalan zbog toga što ste trpeli uvrede, zbog toga što ste trpeli i verbalno i fizičko nasilje, zbog toga što vam, bez obzira na sve pretnje, nije bilo teško da ostanete čvrsti u svojim stavovima, u svojim uverenjima. A čovek je najjači kada ima svoje ideje, kada ima svoja uverenja. Tada niko ne može da ga pobedi. Tada mu niko ne može ništa. Mogu da vam rade šta god hoće, kako god hoće. Vi ste tada svoj gospodar, i tada ste slobodan čovek. Mi smo tada, a i danas, pokazujemo da smo slobodni ljudi i slobodna zemlja koja neće da dozvoli da im država bude srušena - poručio je on.
- Oni su tada govorili: "Tražimo pravdu! " Kad god bismo ih pitali: "Recite nam imena stradalih, recite nam koju ste porodicu posetili, kome ste pomogli", ni jednog imena nisu mogli da se sete. Kada bismo mi razgovarali sa porodicama stradalih od nadstrešnice u Novom Sadu, oni bi progonili te porodice. Oni su sve najgore govorili o njima, od porodice Firić do porodice Raca, do svakog od njih. Mrzeli su i roditelje, i majku koja je izgubila dvoje dece, sve su uvek samo mrzeli. Nisu svi ljudi. Naravno, bilo je i dobrih ljudi koji su osetili zabrinutost u nekom trenutku i koji su hteli nešto da promene. Ti ljudi su ubrzo razumeli sve o čemu se radi i više nisu želeli da budu sa takvima. A ovi? Sve vreme su samo širili mržnju. Ne da su tražili rešenja, pomoć, pravdu, nikada ih ništa od toga nije interesovalo. Podsetiću vas, još u decembru, u mesecu 2024, rekao sam da je reč o čistoj politici, o čistom primeru obojene uvezene revolucije iz inostranstva, o tome i kako je plaćana i kako je sprovođena. Svi su me gledali u čudu: "Šta priča to Vučić? Nemoguće je." Sećate se da su se sprdali: "Mi smo kao obojena revolucija" i tako dalje. Posle toga su prestali da se sprdaju sa tim. A zbog čega je neko dao milijardu i 300 miliona evra nevladinim organizacijama? Milijardu i 300 miliona evra! Pa što nisu dali vama te pare? Zato što znaju da ne biste rušili državu, nego biste svoje kuće gradili, svoje domove. Što nisu dali državi da izgradi sve bolnice i domove zdravlja, da pomogne Mitrovici ovde kad radi polikliniku? Zašto to nisu dali za narod, nego su dali za rušenje i naroda i države? - upitao je Vučić.