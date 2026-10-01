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Nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić rekao je danas da je Sremska Mitrovica bila jedno od mesta iz kojih je otpočela borba za slobodnu Srbiju.

- Hvala vam što ste u ovolikom broju došli ovde u Mitrovicu. Hvala vam na divnom dočeku, hvala vam na podršci. Sad sam razgovarao, i sada vidite taktiku Nedimovića i ovih. Ja sam rekao: doći ću do Mitrovice, nije važno, skupite ljude iz Mitrovice i okoline, ne treba da dolazi niko posebno, pogotovo ne da stiže neko iz Beograda, Novog Sada. I pošto je znao da je tako, ja mu kažem: gde god hoćeš. Ne, ne, pošto on hoće da sve bude puno, pa makar bili samo iz Mitrovice, onda nije mogao manje mesto da nađe. Evo, ljudi na glavama jedni drugima stoje, Nedimoviću, niko živ ne može da diše, samo da bi tebi izgledalo sve prepuno - rekao je on na početku skupa u Sremskoj Mitrovici.

Vučić je zahvalio okupljenim građanima za 2025. godinu, navodeći da je Sremska Mitrovica bila jedno od mesta gde je otpočela borbu za slobodnu Srbiju, protiv tiranije koju su nam nametali spolja, protiv onih koji su želeli zemlju da sruše.

- Sremska Mitrovica je posle Jagodine bila drugo mesto gde smo se okupili, i gde smo im rekli: nećete da nam odcepite Vojvodinu, pošto smo videli, i tada na vreme, osetili da iza cele priče se kriju i Bojan Pajtić i Nenad Čanak i svi oni koji bi želeli da odvajaju Vojvodinu od Srbije. I na vreme smo to prepoznali. I na vreme smo to prepoznali. I uspeli smo, uspeli smo u tome da, pre svega, podignemo slobodarsku Srbiju koja je krenula da se odupire. I ne zaboravite: mnogo je teško onima koji hoće da razbiju Srbiju kada Srbin oseti da mu državu uzimaju. I zato je bilo važno to što smo tada radili u Sremskoj Mitrovici. Zato je bilo važno, jer je to bila klica otpora po celoj Srbiji, onima koji su uz inostranu pomoć želeli državu da nam sruše. Ja sam vam posebno zahvalan zbog toga što ste trpeli uvrede, zbog toga što ste trpeli i verbalno i fizičko nasilje, zbog toga što vam, bez obzira na sve pretnje, nije bilo teško da ostanete čvrsti u svojim stavovima, u svojim uverenjima. A čovek je najjači kada ima svoje ideje, kada ima svoja uverenja. Tada niko ne može da ga pobedi. Tada mu niko ne može ništa. Mogu da vam rade šta god hoće, kako god hoće. Vi ste tada svoj gospodar, i tada ste slobodan čovek. Mi smo tada, a i danas, pokazujemo da smo slobodni ljudi i slobodna zemlja koja neće da dozvoli da im država bude srušena - poručio je on.