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Nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić rekao je danas da je političke protivnike pozvao nekoliko puta na dijalog i debatu, ali da oni to odbijaju, jer, kako kaže, neće da polažu račune svom narodu.

Vučić je rekao da ih je na početku pozvao na razgovor, a oni su rekli da neće kod njega jer nije nadležan.

- I onda smo im rekli: ljudi, ajmo opet na dijalog, ajmo opet u debate. Rekao sam im pre 6 meseci: ajde, ljudi, nije problem, vas nekoliko, ja ću sam. Ili kako god hoćete. Spremni smo na svaku vrstu razgovora, bez kamera, s kamerama. Razgovor je blagorodan. Nemojte samo mržnju da širite. Ne, ne, nećemo da razgovaramo s tobom, ti si gotov, ti si pokojnik. Kod nas, brate mili, u narodu se kaže: o pokojniku sve najlepše. Ja sam toliko pokojni i dalje me mrze. Izgleda da nisam baš toliko pokojni koliko bi oni voleli da jesam - rekao je on na mitingu u Sremskoj Mitrovici.

Prema Vučićevim rečima, poziv na debatu je ponovljen, ali da druga strana i dalje izbegava, a da za to postoji poseban razlog.

- Raspisana je izborna kampanja. Kažem: idemo na debatu, idemo na duel. Tražili ste, pričali ste nam: nema demokratije u Srbiji. Hoćete? Konačno želite da imate duele, da nas pobeđujete. Ja sam najslabiji protivnik, najgori sam u Srbiji, lako ćete. Ne, ne, njihov prvi na listi legao u krevet, gleda u plafon, i kaže: "Na ignor si Vučiću, idi. " E, vidite, vi mislite da oni ne smeju, a ja ne mislim da je to razlog. Ja mislim da je nešto drugo razlog. Suština je u sledećem: onda je RTS ponudio, zamislite RTS za koji mislite, oni će to pravično da podele, pa da kažu: jedan na jedan. Ne, oni kažu: evo, biće dvoje njih protiv Vučića. Biće uz tog njihovog prvog na listi, Srđanovića, biće i neko iz Crte. To su ovi glavni nosioci revolucije, to su oni koji su lagali za zvučni top, to su oni koji su lagali za Jovanjicu, to su oni koji su lagali u istraživanjima javnog mnjenja, to su oni koji su lagali oko pravilnosti i nepravilnosti na izborima. Najgori, dakle, lažovi. Njih su pozvali zajedno sa njim protiv mene. Ja sam rekao: hoću. Oni kažu: i jedni i drugi nećemo. Ja kažem: nema problema, ja hoću i protiv vas troje, i četvoro, i petoro. Neće, život daju, glavu daju, ali na duel i na debatu ne idu ni za živu glavu. Sve na svetu može, samo da ne dođu do debate. Sve na svetu može samo to da ne bude. A znate li zašto? - upitao je Vučić.

On je potom naveo da se oni ne plaše njega, već neće da polažu račune svom narodu.