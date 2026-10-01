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Dok napad na Ljiljanu Cvjetković i najave novih blokada otvaraju pitanje gde prestaje politički protest, a počinje nasilje, doskorašnji predsednik Aleksandar Vučić nastavlja obilazak Srbije, razgovara sa građanima i poručuje da se svi politički sukobi moraju rešavati kroz institucije i izbore, pozivajući pristalice da ne odgovaraju na provokacije.

O ovim temama, kao i o političkim i regionalnim posledicama izbornih poruka, u emisiji "Usijanje" govorili su politikolog i kandidat na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Danilo Jovićević, Zoran Anđelković iz Centra za mir i toleranciju i pravnik i politički analitičar Srđan Barac.

To nije tzv. studentska lista, već su to nasilnici

Dok se izborni dan 25. oktobar neumitno približava, u javnosti se sve češće postavlja pitanje da li s pravom postoji strah od daljeg eskaliranja nasilja na ulicama. Osvrćući se na sve oštriju retoriku u javnom prostoru i učestale proteste, Anđelković je ocenio da je ključni problem nasilje i ulični protesti.

- Svedoci smo usvajanja i nametanja pojedinih izraza koje smo potom i sami počeli da prihvatamo i branimo. Na primer, kada se govori o bivšem predsedniku, u svetu je uobičajeno pravilo da ko je jednom bio predsednik, taj naslov zadržava zauvek, samo više ne obavlja tu dužnost. Nazivati nekoga 'bivšim' predsednikom ili ministrom pre svega predstavlja odsustvo osnovnog bontona i kulture. Isti je slučaj i sa takozvanom 'studentskom listom', oni su od samog početka bili isključivo blokaderi i nasilnici čije je delovanje utemeljeno na nasilju.

On je dodao da starost učesnika u protestima ne umanjuje odgovornost za postupke.

- Kada je neko nasilnik, to nema nikakve veze s njegovim godinama, već je to direktan odraz njihove politike. Oni odbijaju političke duele i jedino o čemu mogu da govore jeste kako urušiti Srbiju, dok iz dana u dan najavljuju nastavak nasilja. Sve ovo neodoljivo podseća na raniju kampanju o 'zvučnom topu', za koju se dokazalo da je bila čista laž. Ovo ne govorim iz mržnje prema bilo kome, jer volim isključivo Srbiju, ali činjenica je da oni jedino umeju da izazivaju haos - izjavio je Anđelković.

04:27 Zoran Anđelković: Odbijaju političke duele i misle samo o rušenju Srbije Izvor: Kurir televizija

S druge strane, analiza političke ponude "studentske liste" postavila je pitanje šta bi za Srbiju značio scenarijo u kom bi ova opcija preuzela vlast, posebno nakon izjava pojedinih aktera poput Šoškića o angažovanju inostranih stručnjaka, kao i intervjua Ilije Srdanovića za podgoričke "Vijesti" u kom promenu vlasti vezuje za regionalne odnose sa Republikom Srpskom, Crnom Gorom, Hrvatskom i Kosovom i Metohijom.

- Suština je ovde potpuno jasna, birači moraju da zamisle šta bi se dogodilo 26. oktobra ako bi, hipotetički, pobedili oni koji sebe nazivaju 'studentima'. Oni zapravo i nisu politički subjekt jer nemaju ni program, ni statut, ni definisane ciljeve, kao ni predsedništvo niti glavni odbor, nemaju apsolutno ništa. Postavlja se pitanje kako bi izgledao njihov prvi dan nakon izbora i kako bi izgledala ta politika - započeo je Barac.

Komentarišući šta građani zapravo dobijaju ako podrže ovu listu i kakav program oni nude, istakao je da opozicioni akteri izbegavaju suštinska pitanja i da nemaju političku strukturu.

- Reč je o izbornom subjektu koji nema nikakvu dugoročnu strategiju, već im se celokupno delovanje svodi na privlačenje pažnje u trajanju od nekoliko sekundi kroz snimanje spotova. Ti spotovi su nekada šaljivi, vrlo često uvredljivi, a neretko i preteći, čime se potpuno gubi prostor za bilo kakvu ozbiljnu ideološku ideju. Iako i dalje tvrde da imaju program, javnost ga do danas nije videla.

Srđan Barac, politički analitičar Foto: Kurir Televizija

Otvara se pitanje ko u ovoj kampanji snosi odgovornost za nasilje i šta bi bilo da su se pretnje i opasan vokabular čuli sa liste vlasti. Na to je Barać poručio da je razlika u odgovornosti očigledna.

- Jako je blizu trenutak kada će oni morati da odgovaraju pred građanima i pred Srbijom. Oni su u početku zavelu određene ljude jer su se predstavljali kao društveni pokret. Međutim, čim se postavi pitanje od suštinskog političkog značaja, oni se povlače i ćute jer nemaju odgovore. Kada bi neko sa liste 'Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija' izgovorio nešto slično, politički bi snosio punu odgovornost. Predstavnici vlasti su, radi opšteg mira, prihvatali političku i društvenu odgovornost čak i u situacijama kada nisu direktno odgovorni. Zato danas imamo Aleksandra Vučića koji danima unazad konstantno poručuje građanima da se sklanjaju od njih i da ne ulaze u fizičke sukobe, upravo zbog toga što oni sve vreme svesno provociraju.

"Cilj je urušavanje Srbije"

Na pitanje ko snosi političku, društvenu ili kolektivnu odgovornost za postupke blokaderske liste i ljudi koji iz senke upravljaju njom, Jovićević je naglasio da je reč o opciji bez političke budućnosti.

- U delovanju tog pokreta jasno se prepoznaje antisrpska politika. Čine ga pojedinci koji su antisrpski nastrojeni i blisko povezani sa nevladinim organizacijama. Sve se jasnije kristališe da je ta takozvana 'studentska lista', na kojoj zapravo i nema studenata - okupljena isključivo sa ciljem da uruši Srbiju. Njihova politička sudbina je već zapečaćena i nakon 25. oktobra oni više neće postojati na političkoj sceni. Ključnu debatu sa njima nećemo imati, jer oni kontinuirano odbijaju bilo koji vid političkog sučeljavanja.

Danilo Jovićević, politikolog i kandidat na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Foto: Kurir Televizija

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BONUS VIDEO:

04:43 Srđan Barac: Blokaderi žele da dođe do fizičkog obračuna kako bi se žalili Evropskom parlamentu Izvor: Kurir televizija