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Predsednik Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević reagoavo je na informaciju da bi Crna Gora privremeno mogla koristiti hrvatski jezik pri ulasku u EU, porukom da je „kratak put od Milojka do Franja“.

"Ništa je ovo ako ne uvedemo u institucije i pozdrav 'za dom spremni i đačke ekskurzije na grob Anta Pavelića”, napisao je Knežević u objavi na Fejsbuku i dodao:

“E, Crna Gora, sve li si tanja i tanja, kratak li je put od Milojka do Franja".

Crnogorski mediji preneli su danas da Evropska komisija razmatra sa kojim jezikom će Crna Gora ući u Evropsku uniju, jer neće imati vremena da sve akte prevede na crnogorski, te da je sve očiglednije da će to biti hrvatski jezik.

Kurir.rs

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