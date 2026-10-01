Politika
"E, CRNA GORO, SVE LI SI TANJA I TANJA, KRATAK LI JE PUT OD MILOJKA DO FRANJA" Milan Knežević oštro reagovao na priču o jeziku Crne Gore u EU
- Milan Knežević reagovao je na navode da bi Crna Gora pri ulasku u EU mogla privremeno koristiti hrvatski jezik.
- Poručio je da je to 'kratak put od Milojka do Franja' i objavio oštru poruku na Fejsbuku.
- Crnogorski mediji preneli su da Evropska komisija razmatra prevod akata na hrvatski, jer nema vremena za crnogorski.
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Predsednik Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević reagoavo je na informaciju da bi Crna Gora privremeno mogla koristiti hrvatski jezik pri ulasku u EU, porukom da je „kratak put od Milojka do Franja“.
"Ništa je ovo ako ne uvedemo u institucije i pozdrav 'za dom spremni i đačke ekskurzije na grob Anta Pavelića”, napisao je Knežević u objavi na Fejsbuku i dodao:
“E, Crna Gora, sve li si tanja i tanja, kratak li je put od Milojka do Franja".
Crnogorski mediji preneli su danas da Evropska komisija razmatra sa kojim jezikom će Crna Gora ući u Evropsku uniju, jer neće imati vremena da sve akte prevede na crnogorski, te da je sve očiglednije da će to biti hrvatski jezik.
Kurir.rs
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