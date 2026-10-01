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Predsednik Vlade Srbije u tehničkom mandatu prof. dr Đuro Macut boraviće u jednodnevnoj radnoj poseti Londonu i Kembridžu, tokom koje će imati niz sastanaka sa predstavnicima vodećih svetskih kompanija i Univerziteta u Kembridžu, 2. oktobra 2026. godine.

Reporter Kurira uslikao je Macuta na aerodromu kako, kao sav normalan svet, čeka presedanje na avion. Kako smo saznali, on ne putuje direktnim letom, već prvo do Frankfurta, odakle će se uputiti u London.

Đuro Macut
Foto: Kurir

- Premijer u tehničkom mandatu ponašao se kao običan svet, uredno čekao na presedanje, nije išao biznis klasama niti direktnim letovima - kaže naš izvor koji se zatekao na licu mesta.

Inače, premijer Macut sastaće se sa predstavnicima kompanija „AstraZeneka“ i „Orakl“, a tokom posete Univerzitetu u Kembridžu premijer će se sastati sa istaknutim naučnicima i profesorima.

Cilj posete je povezivanje Srbije i Kembridža u oblastima nauke, inovacija i novih tehnologija.

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