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Lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" objavio je novi promotivni spot. 

Na početku nosilac liste Aleksandar Vučić postavlja pitanje "Ko smo mi?".

Sledi maštovit, ali ujedno i precizan odgovor na to pitanje:

"Nekad glasni, preglasni.

Svi selektori,

svi doktori,

baš retko saglasni.

Lagano kasnimo,

ali kad je teško,

prvi stignemo.

Jutrom nemir probudimo,

pa sve opet izgradimo.

Iz inata!

A inat - naša mana

i dobra strana.

Opsujemo sve po spisku.

ali pipni nas sa strane,

nema spiska,

čovek uz čoveka stane.

Plačemo na trube,

smejemo na reči grube,

kad je teško,

pokažemo zube. 

Astal nam mali,

pristojan, skroman,

ali mesto za svakog,

svako je pozvan!

Ravnica i planina,

hiljadu naravi - jedna sredina.

Jug koji peva,

sever koji seva.

Ista pesma, snažna k'o istina.

I more koje nemamo,

pa ga najviše volimo.

Dedovi pamte,

očevi stvaraju,

majke čuvaju,

deca sanjaju.

Različiti svi do jednog.

Posebni! 

Svako svoje nudi.

A kad zatreba, svi smo jedan,

jedno srce

iz hiljada grudi!"

Jednom rečju, moćno!

Takvu Srbiju nudi lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

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