Politika
RIK: Proglašena manjinska lista koalicije Snaga za vanredne parlamentarne izbore
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Republička izborna komisija (RIK) večeras je proglasila izbornu listu "Biram pravdu – Biram budućnost“ koalicije Snaga za vanredne parlamentarne izbore 25. oktobra.
Koaliciju čine Stranka budućnosti i razvoja (bošnjačka manjina) i Građanska stranka Grka Srbije (grčka manjina), ona ima položaj liste nacionalne manjine i 25 kandidata za poslanika, odlučeno je na sednici.
Naziv liste je "Biram pravdu – Biram budućnost – Koalicija Snaga – Ferid Bulić – Vasilios Proveleggios – Stranka budućnosti i razvoja – Građanska stranka Grka Srbije".
Uz listu je priloženo 5.069 pravno valjanih izjava podrške građana.
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