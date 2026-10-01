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Republička izborna komisija (RIK) večeras je proglasila izboru listu "Stranka rusko-srpskog jedinstva, Srbi i Rusi braća zauvek" za vanredne parlamentarne izbore, 25. oktobra.

Na listi je 15 kandidata za narodne poslanika, dokumentacija je validna a ima status manjinske, odnosno liste (ruske) nacionalne manjine rečeno je na sednici.

Uz listu je priloženo 5778 "pravno valjanih" izjava podrške građana a registrovana je kao stranka ruske nacionalne manjine, kako je rečeno na sednici, neposredno pre raspisivanja izbora.