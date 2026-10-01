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Republička izborna komisija (RIK) večeras je proglasila izboru listu "Stranka rusko-srpskog jedinstva, Srbi i Rusi braća zauvek" za vanredne parlamentarne izbore, 25. oktobra.

Na listi je 15 kandidata za narodne poslanika, dokumentacija je validna a ima status manjinske, odnosno liste (ruske) nacionalne manjine rečeno je na sednici.

Uz listu je priloženo 5778 "pravno valjanih" izjava podrške građana a registrovana je kao stranka ruske nacionalne manjine, kako je rečeno na sednici, neposredno pre raspisivanja izbora.

Pozitivno mišenje za tu listu dao je savet ruske nacionalne manjine ali je, ukazano je na ; sednici, ostavio RIK-u da donese odluku o proglašenju liste.

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