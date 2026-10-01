JOŠ JEDAN DOKAZ LAŽI BLOKADERSKIH MEDIJA! Pisali o lošim odnosima Putina i Vučića, jasna poruka ruskog predsednika danas ih postavila na mesto!
Predsednik Rusije Vladimir Putin izrazio je danas nadu da će nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić postati premijer Srbije i ocenio da Vučić pokazuje težnju ka saradnji sa Rusijom.
- Aktuelno rukovodstvo Srbije i, do nedavno, predsednik, a u budućnosti, nadam se i premijer Aleksandar Vučić vodi uzdržanu politiku, pokazuje težnju ka saradnji sa Rusijom i mi to, naravno, pozdravljamo i odgovaraćemo istom merom", rekao je Putin na plenarnoj sednici Međunarodnog diskusionog kluba „Valdaj" - prenose RIA Novosti.
Ova izjava još jedan je dokaz izmišljotina koje su mesecima plasirali blokaderski mediji, navodeći da je među dvojicom lidera nastao raskol i da je došlo do zahlađenja odnosa.
Kao jedan od signala za ovakve navode, Nova S je navela to što Vučić nije otišao na vojnu paradu u Moskvi.
Oni su tada u svom tekstu pominjali NIS kao "neoprostiv greh Vučiča prema Putinu", uz još niz neutemeljenih tvrdnji o tom šta se dešava na relaciji Rusija-Srbija.
Osim toga, pisali su da Putin nije smeo da se javi Vučiću, da se Vučić plaši predsednika Rusije, da nije smeo da izgovori njegovo ime...
Današnja Putinova poruka Vučiću još je jedan šamar njihovim izmišljotinama, a u prilog tome da su odnosi Rusije i Srbije na visokom nivou govori i činjenica da je pre samo nekoliko dana Vučić razgovarao sa Putinom bilateralnim odnosima, energetskim problemima, situaciji u Ukrajini i na Zapadnom Balkan.
Vučić je tada naveo da veruje da ćebiti produžen aneks ugovora o gasnom aranžmanu sa Rusijom i da će Srbija i dalje moći da ima dobru, nisku cenu gasa od 318 evra po hiljadu kubnih metara, umesto 868 evra koliko je na svetskom tržištu.
Prema rečima Vučića, razgovarali su i o Naftnoj industriji Srbije, odnosno razmenili mišljenja u nadi da će doći do rešenje dobrog za obe strane.