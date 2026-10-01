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Predsednik Rusije Vladimir Putin izrazio je danas nadu da će nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić postati premijer Srbije i ocenio da Vučić pokazuje težnju ka saradnji sa Rusijom.

- Aktuelno rukovodstvo Srbije i, do nedavno, predsednik, a u budućnosti, nadam se i premijer Aleksandar Vučić vodi uzdržanu politiku, pokazuje težnju ka saradnji sa Rusijom i mi to, naravno, pozdravljamo i odgovaraćemo istom merom", rekao je Putin na plenarnoj sednici Međunarodnog diskusionog kluba „Valdaj" - prenose RIA Novosti.

Ova izjava još jedan je dokaz izmišljotina koje su mesecima plasirali blokaderski mediji, navodeći da je među dvojicom lidera nastao raskol i da je došlo do zahlađenja odnosa.

Kao jedan od signala za ovakve navode, Nova S je navela to što Vučić nije otišao na vojnu paradu u Moskvi.

Oni su tada u svom tekstu pominjali NIS kao "neoprostiv greh Vučiča prema Putinu", uz još niz neutemeljenih tvrdnji o tom šta se dešava na relaciji Rusija-Srbija.

Osim toga, pisali su da Putin nije smeo da se javi Vučiću, da se Vučić plaši predsednika Rusije, da nije smeo da izgovori njegovo ime...

1/5 Vidi galeriju Aleksandar Vučić Vladimir Putin Foto: Printskrin NOVA, Instagram

Današnja Putinova poruka Vučiću još je jedan šamar njihovim izmišljotinama, a u prilog tome da su odnosi Rusije i Srbije na visokom nivou govori i činjenica da je pre samo nekoliko dana Vučić razgovarao sa Putinom bilateralnim odnosima, energetskim problemima, situaciji u Ukrajini i na Zapadnom Balkan.

Vučić je tada naveo da veruje da ćebiti produžen aneks ugovora o gasnom aranžmanu sa Rusijom i da će Srbija i dalje moći da ima dobru, nisku cenu gasa od 318 evra po hiljadu kubnih metara, umesto 868 evra koliko je na svetskom tržištu.