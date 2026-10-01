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Potpredsednik GO SNS-a, Siniša Mali, učestvuje večeras u predizbornoj debati koja je posvećena temi ekonomije, a sa njim učestvuju potpredsednik Stranke slobode i pravde Dušan Nikezić, kao i funcioner SPS-a Dušan Bajatović.

U debatu su pozvani i predstavnici tzv "studentske liste", međutim oni su odbili da učestvuju, dok je Siniša Mali argumentima apsolutno nadjačao Dušana Nikezića i Dušana Bajatovića u večerašnjoj debati o ekonomiji.

- Radovao sam se ovoj debati na temu ekonomije, zato što smatram da je ekonomija možda i najvažnija tema za sve građane Srbijedanas: da razgovaramo o povećanju plata, povećanju penzija, da razgovaramo o novim investicijama, o novim radnim mestima - rekao je Siniša Mali.

Kako je istakao Mali, članovi "studentske liste" nisu nikog poslali u debatu, s obzirom da je njihova politika, ukoliko dođu na vlast, smanjenje plata.

- Nažalost, kao što vidite, "studentska lista" nije nikoga poslala u debatu, i poštovani građani Srbije, možda vi mislite da je to zbog toga što oni nemaju šta da kažu na temu ekonomije. Ne, itekako imaju. I podsetiću vas samo da je krajem jula ove godine, dakle na ovoj istoj televiziji, kandidat za predsednika vlade "studentske liste", gospodin Dejan Šoškić, onaj koji je bio i guverner Narodne banke Srbije do 2012. godine, kreator ekonomske politike do 2012. godine, zajedno sa ovde prisutnim Dušanom Nikezićem - rekao je Mali i dodao:

- Dakle, on je na ovoj televiziji rekao da je njihov plan, ukoliko dođu na vlast, smanjenje plata. Po njima, plate su i suviše visoke u Srbiji. S druge strane, krah dinara, dakle da dinar nastavi da gubi vrednost - rekao je između ostalog Siniša Mali.

Kurir.rs

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