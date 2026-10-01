Slušaj vest

Četvrtina ljudi u vreme Šoškića i Nikezića nije imala posao, konstatovao je potpredsednik GO SNS i ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali tokom debate upravo sa Dušanom Nikezićem i Dušanom Bajatovićem na televiziji N1.

"Nisam rekao da je nešto idealno i da je sada ovde i cveće i drveće. Ja sam samo rekao da je bolje nego što je nekada bilo. U ovom trenutku, ako pogledate kupovnu moć, pošto vidim da vam je to tema sada, imate tri pokazatelja. Dakle: pokrivenost minimalne potrošačke korpe minimalnom zaradom, pokrivenost prosečne potrošačke korpe prosečnom zaradom, i Eurostat podatke o kupovnoj moći minimalne zarade svih zemalja Evropske unije", rekao je Mali, pa nastavio:

"Pogledajte sada: 2012. godine, dakle rezultat rada gospodina Nikezića i Dejana Šoškića, pokrivenost minimalne potrošačke korpe minimalnom zaradom: 61,5%. Ni dve trećine minimalne potrošačke korpe nije pokrivala minimalna zarada. Danas: 111,7%, dakle, u potpunosti je pokrivena minimalna potrošačka korpa, a sledeće godine već idemo na 118%".

Dodao je da prosečna zarada već danas pokriva prosečnu potrošačku korpu, što, kako kaže, dovoljno govori o porastu kupovne moći, jer je prosečna potrošačka korpa vezana za tročlano domaćinstvo.

"Ako pogledate Eurostat, ispred smo šest zemalja Evropske unije, jer bruto minimalna zarada, po metodologiji Eurostata, je 743 evra, što je nekih, po kupovnoj moći, 1.064 njihove jedinice. Ispred smo Mađarske, Bugarske, Estonije, Letonije, Češke i Slovačke. Da li ja kažem da je idealno? Ne. I nikada to nisam rekao. I naša politika je: povećanje plata, povećanje minimalne zarade, povećanje penzija, i to u realnom iznosu".

Mali podseća da je prosečna plata u julu ove godine bila 1.034 evra, za razliku od 330 evra u doba Šoškića i Nikezića.