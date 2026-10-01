- Pratite uživo još jednu debatu u kojoj "Studentska" lista ne sme da učestvuje jer nema šta da kaže građanima Srbije. Obećavali su Srbiji stručnost, znanje i viziju za bolju Srbiju. Kada je došlo do debata - morali da odnesu tetki lek. "Studentska" lista je apsolutno najveća prevara u istoriji politike. "Studentska" lista = Prazna stolica. Tako bi i Srbiju sutra predstavljali ukoliko bi, kojim slučajem, pobedili na izborima - napisala je ona na mreži Iks, komentarišući debatu na N1 u kojoj nije bilo predstavnika ove liste.