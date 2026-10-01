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V.d. predsednika Srbije Ana Brnabić poručila je večeras da je "studentska" lista apsolutno najveća prevara u istoriji politike.

- Pratite uživo još jednu debatu u kojoj "Studentska" lista ne sme da učestvuje jer nema šta da kaže građanima Srbije. Obećavali su Srbiji stručnost, znanje i viziju za bolju Srbiju. Kada je došlo do debata - morali da odnesu tetki lek. "Studentska" lista je apsolutno najveća prevara u istoriji politike. "Studentska" lista = Prazna stolica. Tako bi i Srbiju sutra predstavljali ukoliko bi, kojim slučajem, pobedili na izborima - napisala je ona na mreži Iks, komentarišući debatu na N1 u kojoj nije bilo predstavnika ove liste.

 - Idemo, Aleksandre Vučiću. Idemo do pobede za Srbiju! - poručila je Brnabić.

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