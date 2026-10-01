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Nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić rekao je danas da su se sada ujedinili svi oni koji mrze Srbiju, ali da će ih na izborima pobediti narod.

- Jeste videli sad Svilanovićevu izjavu nedavno? Kaže: "Pa svi mi smo morali u Budimpešti da potpišemo kada uzimamo pare", da ćemo da se saglasimo sa ocepljenjem Crne Gore. Pa što nam to niste rekli 2000.? Ne, nego je bilo "samo da sklonimo onoga". I svaki put im je "samo da sklonimo nekoga". A onda će zemlju da uvedu u potpunu katastrofu. Jeste čuli jutros Aidu Ćorović? Kaže Aida Ćorović: "Pa da mi smenimo ovoga, da ga sklonimo". Onda u decembru slede bolne stvari, i oko Kosova i Metohije, i oko Srebrenice, i oko Vojvodine, i oko ratnih zločina, i oko svega drugog. Pa to su planovi, ljudi. Samo to treba da znate - rekao je Vučić na mitingu u Sremskoj Mitrovici.

On je podsetio da se od 2000. - 2004. godine nama dogodio pogrom na Kosovu i Metohiji, a da oni prstom nisu mrdnuli da pomognu narodu.

Foto: Informer TV

- Ni saopštenje nisu izdali. E sad, obratite pažnju na to šta se zbiva: tada već nemamo zajedničku državu, nego državnu zajednicu. Polako se priprema otcepljenje Crne Gore, jer jedino sa ocepljenjem Crne Gore moguće je da nekako zapadnjaci natežu otimanje Kosova od Srbije. I tada sve kreće, uz rastakanje srpske ekonomije, da bi Srbija bila što slabija: 500.000 otpuštenih radnika koji nemaju bukvalno hleba da jedu, porodice ostaju bez osnovnih sredstava za život, samo su oni bogatiji jer su oni i njihovi tajkuni sve privatizovali i oteli. U tom trenutku, kada Srbija postaje ekonomski najslabija u svojoj istoriji, oni se dogovaraju sa njima i kažu: "Idemo na otcepljenje Crne Gore". Ćute svi, nikom ništa, niko nikakvu kampanju ne vodi. Crna Gora 2006. godine odlazi od Srbije. I to postaje uslov da bi 2008. godine mogla Priština da kaže: "Mi se ocepljujemo od Srbije". Zapad, 90 zemalja odmah priznaje, i to vam je bio njihov rezultat. I tada je jedan pobegao u Rumuniju, jedan se skrivao po Beogradu, ne znam ni ja gde, ali niko nigde nikad ništa nije ni pokušao da uradi. Jer sve to je bio unapred dogovoreni plan za razaranje i rastakanje Srbije. Je l' vidite danas separatističke Vijesti u Podgorici? Ogroman prostor svom Crnogorcu Srdanoviću dali, a on kaže: "Pa svi će u regionu", misli u Crnoj Gori, "biti mnogo zadovoljniji". Znate li, ukoliko Vučić padne? A znate li na koga misli? S pravom misli. Pa misli na Mila Đukanovića i na Zvicera. Da, misli na svoje drugove, koji su se umešali u izbore u Srbiji i misle da treba da određuju kako će Srbija da izgleda. Misle da ih se plašimo - rekao je Vučić i nastavio: