"SKUPILI SE SVI KOJI HOĆE DA RASKOMADAJU SRBIJU, NAŠLI SU TROJANSKOG KONJA" Vučić: Pobedićemo ih sve zajedno-i Kurtija i Đukanovića i i Plenkovića i Srdanovića!
- Vučić je na mitingu u Sremskoj Mitrovici poručio da su se, kako kaže, ujedinili svi koji mrze Srbiju i žele da je oslabe.
Nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić rekao je danas da su se sada ujedinili svi oni koji mrze Srbiju, ali da će ih na izborima pobediti narod.
- Jeste videli sad Svilanovićevu izjavu nedavno? Kaže: "Pa svi mi smo morali u Budimpešti da potpišemo kada uzimamo pare", da ćemo da se saglasimo sa ocepljenjem Crne Gore. Pa što nam to niste rekli 2000.? Ne, nego je bilo "samo da sklonimo onoga". I svaki put im je "samo da sklonimo nekoga". A onda će zemlju da uvedu u potpunu katastrofu. Jeste čuli jutros Aidu Ćorović? Kaže Aida Ćorović: "Pa da mi smenimo ovoga, da ga sklonimo". Onda u decembru slede bolne stvari, i oko Kosova i Metohije, i oko Srebrenice, i oko Vojvodine, i oko ratnih zločina, i oko svega drugog. Pa to su planovi, ljudi. Samo to treba da znate - rekao je Vučić na mitingu u Sremskoj Mitrovici.
On je podsetio da se od 2000. - 2004. godine nama dogodio pogrom na Kosovu i Metohiji, a da oni prstom nisu mrdnuli da pomognu narodu.
- Ni saopštenje nisu izdali. E sad, obratite pažnju na to šta se zbiva: tada već nemamo zajedničku državu, nego državnu zajednicu. Polako se priprema otcepljenje Crne Gore, jer jedino sa ocepljenjem Crne Gore moguće je da nekako zapadnjaci natežu otimanje Kosova od Srbije. I tada sve kreće, uz rastakanje srpske ekonomije, da bi Srbija bila što slabija: 500.000 otpuštenih radnika koji nemaju bukvalno hleba da jedu, porodice ostaju bez osnovnih sredstava za život, samo su oni bogatiji jer su oni i njihovi tajkuni sve privatizovali i oteli. U tom trenutku, kada Srbija postaje ekonomski najslabija u svojoj istoriji, oni se dogovaraju sa njima i kažu: "Idemo na otcepljenje Crne Gore". Ćute svi, nikom ništa, niko nikakvu kampanju ne vodi. Crna Gora 2006. godine odlazi od Srbije. I to postaje uslov da bi 2008. godine mogla Priština da kaže: "Mi se ocepljujemo od Srbije". Zapad, 90 zemalja odmah priznaje, i to vam je bio njihov rezultat. I tada je jedan pobegao u Rumuniju, jedan se skrivao po Beogradu, ne znam ni ja gde, ali niko nigde nikad ništa nije ni pokušao da uradi. Jer sve to je bio unapred dogovoreni plan za razaranje i rastakanje Srbije. Je l' vidite danas separatističke Vijesti u Podgorici? Ogroman prostor svom Crnogorcu Srdanoviću dali, a on kaže: "Pa svi će u regionu", misli u Crnoj Gori, "biti mnogo zadovoljniji". Znate li, ukoliko Vučić padne? A znate li na koga misli? S pravom misli. Pa misli na Mila Đukanovića i na Zvicera. Da, misli na svoje drugove, koji su se umešali u izbore u Srbiji i misle da treba da određuju kako će Srbija da izgleda. Misle da ih se plašimo - rekao je Vučić i nastavio:
- Aljbin Kurti hoće smenu vlasti u Srbiji. Hoće Plenković. Hoće Đukanović i Zvicer. Pa je l' vam to dovoljno, narode? Je l' razumete sad o čemu se radi ovde? Je l' vidite o čemu je ovde reč? Skupili se svi oni koji mrze Srbiju, koji bi da raskomadaju Srbiju, da rasčereče Srbiju. Koji su to pokušavali sve ove godine, pa nisu uspeli, zahvaljujući vašoj snazi. Sad su našli trojanskog konja. E, borićemo se na izborima i pobedićemo ih sve zajedno. I Kurtija i Đukanovića i Plenkovića i Srdanovića i sve njih zajedno - poručio je Vučić.