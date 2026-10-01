GLIŠIĆ U OBILASKU ČAČKA: Nastavljamo da ulažemo u svaki deo grada (FOTO)
Predsednik Izvršnog odbora Srpske napredne stranke Darko Glišić posetio je danas Čačak i obišao nekoliko lokacija na teritoriji grada, gde su započeti ili planirani značajni projekti unapređenja lokalne infrastrukture.
Poseta je započeta u Mrčajevcima, gde su zvanično krenuli pripremni radovi na uređenju putne infrastrukture. Ovi radovi su rezultat direktnog dogovora sa meštanima, postignutog tokom prethodnog obilaska ovog naselja, čime je potvrđeno da se preuzete obaveze prema građanima realizuju planiranom dinamikom.
Nakon Mrčajevaca, Glišić je obišao selo Bresnica i posetio objekat stare škole. Zahvaljujući obezbeđenoj donaciji, ova zgrada će uskoro biti u potpunosti adaptirana i prenamenjena u savremeni vrtić, čime će najmlađi stanovnici ovog kraja dobiti adekvatne uslove za boravak i predškolsko vaspitanje.
Završni deo posete bio je posvećen razgovaru sa meštanima sela Katrga i Premeća. Povod za susret bio je definisanje i rešavanje višegodišnjih problema sa lokalnom putnom mrežom, a dogovoreni su i naredni koraci za sanaciju i modernizaciju spornih deonica.