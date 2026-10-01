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Predsednik Izvršnog odbora Srpske napredne stranke Darko Glišić posetio je danas Čačak i obišao nekoliko lokacija na teritoriji grada, gde su započeti ili planirani značajni projekti unapređenja lokalne infrastrukture.

Poseta je započeta u Mrčajevcima, gde su zvanično krenuli pripremni radovi na uređenju putne infrastrukture. Ovi radovi su rezultat direktnog dogovora sa meštanima, postignutog tokom prethodnog obilaska ovog naselja, čime je potvrđeno da se preuzete obaveze prema građanima realizuju planiranom dinamikom.

1/9 Vidi galeriju Glišić obišao Čačak Foto: Sns

Nakon Mrčajevaca, Glišić je obišao selo Bresnica i posetio objekat stare škole. Zahvaljujući obezbeđenoj donaciji, ova zgrada će uskoro biti u potpunosti adaptirana i prenamenjena u savremeni vrtić, čime će najmlađi stanovnici ovog kraja dobiti adekvatne uslove za boravak i predškolsko vaspitanje.