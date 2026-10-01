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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", nastavio je danas obilazak Srbije i tom prilikom razgovarao je sa narodom.

Na Instagram profilu avucic "Vučić" je objavio snimak dela obraćanja građanima u Sremu, poručivši da će se boriti na izborima i pobediti zajedno.

- Hvala vam za 2025. godinu, jedno od mesta gde smo otpočeli borbu za slobodnu Srbiju, protiv tiranije koju su nam nametali spolja, protiv onih koji su želeli zemlju da nam sruše.

- Mnogo je teško onima koji hoće da razbiju Srbiju kada Srbin oseti da mu državu uzimaju. A čovek je najjači kada ima svoje ideje, kada ima svoja uverenja. Tada niko ne može da ga pobedi. Tada mu niko ne može ništa. Mogu da vam rade šta god hoće, kako god hoće, vi ste tada svoj gospodar, i tada ste slobodan čovek.

- Mi smo tada, a i danas pokazujemo da smo slobodni ljudi i slobodna zemlja koja neće da dozvoli da im država bude srušena. Sve što kažu, slažu. I baš ih briga za to. Ali ne zaboravite: na lažima i na revolucijama zasnovane pobede nikada ovoj zemlji dobra nisu donele.

- Borićemo se na izborima i pobedićemo ih sve zajedno. Ne živi čovek samo jedan život. Živi onoliko koliko ga pamte, posebno njegova dela. Ukoliko me izaberete za predsednika vlade, jer ja to od naroda očekujem, da ću svoju dužnost časno, marljivo i verno izvršavati. Živela Srbija, do konačne pobede! - poručio je Vučić.