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Nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, obratio se sinoć građanima u Sremskoj Mitrovici, poručivši da su oni garant očuvanja Vojvodine i Kosova i Metohije u Srbiji, kao i slobodne, samostalne i nezavisne srpske politike. Vučić je istakao da će, ukoliko dobije poverenje građana i bude izabran za predsednika vlade, svoju dužnost obavljati časno, marljivo i verno, a osvrnuo se i na razvoj Sremske Mitrovice i izjavu Ilije Srdanovića, koji je odbio poziv na debatu uz poruku da ga je stavio na ignor.

U emisiji "Redakcija", koja se emituje na Kurir televiziji, generalni direktor kompanije Mondo INC Saša Milovanović i pravnik Branko Pavlović analizirali su ovu temu, kao i ostale najvažnije političke i društvene teme.

"Blokaderi nemaju ni jednu činjenicu, argument ili ideju"

Milovanović je, govoreći o političkoj situaciji i predstojećim izborima, ocenio da je za razumevanje aktuelnih događaja najpre potrebno sagledati širi kontekst. On je izneo tvrdnju da se, kako je rekao, proces koji traje poslednje dve godine vodi spolja, uz različite uticaje, i ocenio da ljudi koji se nalaze na studentskoj listi nisu ti koji donose ključne odluke.

- Moramo da znamo da ceo ovaj proces poslednje 2 godine se vodi spolja. To je početna tačka. To ne vode ljudi ovde na nekom plenumu, neki klinci, na toj studentskoj listi bez studenata, gde vi imate uplive različitih frakcija u potpuni impakt NGO sektora u totalu, i svih okolnih zemalja. Znači, ti ljudi nisu oni koji sada imaju neku strategiju i odlučuju o nečemu. Oni prosto izvršavaju zadatke - rekao je.

Foto: Kurir Televizija

Posebno se osvrnuo na odbijanje televizijske debate, navodeći da bi, prema njegovom mišljenju, birači želeli da vide direktno sučeljavanje stavova i argumenata.

- Neko je procenio da treba da se ignoriše vlast po svaku cenu i da će iz toga nešto dobit. Pitamo se zašto, je l' tako? Možda i zbog toga što blokaderi nemaju nijednu činjenicu, argument ili ideju sa čim bi se suprotstavili u nekoj TV debati. Tako da vi vidite to po različitim indikatorima - rekao je Milovanović.

Govoreći o prethodne dve godine političke krize, Milovanović je podsetio da su, prema njegovim rečima, izbori nuđeni odmah nakon što je nastala kriza posle pada nadstrešnice.

02:50 "BLOKADERI NEMAJU NIJEDNU ČINJENICU, ARGUMENT ILI IDEJU": Saša Milovanović o Srdanoviću i odbijanju debate sa Vučićem: "Sve im se diktira spolja" Izvor: Kurir televizija

Milovanović: "Njima je ostalo samo nasilje"

Milovanović je, komentarišući stavove koji su se pojavili u vezi sa spoljnom politikom i eventualnim uvođenjem sankcija Rusiji, ocenio da studentska lista nema jasno definisanu politiku, već da, kako je naveo, izbegava da se kolektivno izjasni o važnim pitanjima.

- Znate, oni nemaju politiku. I onda su se trudili sve vreme da zbune i prevare glasače tako što se neće ni oko čega izjašnjavati, pa kad nešto dođe do tačke pucanja, onda daju nekakvo izjašnjavanje koje je sa nekog profila, ali se to ostavlja tako da se kaže uvek: pa to je onaj, pa je to ovaj, pa je to s ovog profila, pa je to samo 163. sa liste, nismo to mi - rekao je Milovanović.

Kako je dodao, takav način komunikacije, prema njegovoj oceni, postao je prepoznatljiv u javnim nastupima predstavnika studentske liste.

Milovanović se posebno osvrnuo na ranije medijske navode o odnosima Srbije i Rusije, navodeći da su se mesecima pojavljivale tvrdnje da je Aleksandar Vučić "prodao Putina", da ga je ruski predsednik "pustio niz vodu", kao i da su odnosi Beograda i Moskve nikada gori.

- I onda hladan tuš, predsednik Rusije kaže da se nada da će premijer biti Aleksandar Vučić - rekao je Milovanović.

On je potom ocenio da je reakcija ruskog predsednika pokazala razliku koju on vidi između Vučića i predstavnika studentske liste, koristeći pritom oštru formulaciju.

Saša Milovanović, direktor Mondo Inc Foto: Kurir Televizija

- To je negde pokazatelj koja je razlika između političara svetskog gabarita Aleksandra Vučića i politikanata u pokušaju koji su tu došli kao s ulice i sklonili se od kiše i završili na listi - rekao je Milovanović.

Govoreći o političkom pristupu studentske liste, Milovanović je ocenio da je prisutna, kako je rekao, politika "depersonalizacije", uz poruke da sa "agresorom" ili "neprijateljem" nema razgovora.

Prema njegovim rečima, takav pristup doprinosi stvaranju atmosfere mržnje i dodatnim podelama u društvu.

- Kad vi imate taj stav, znači vi podražavate i emitujete mržnju prema drugoj strani i mržnju u narodu, i to vam je jedino sredstvo preko kog se nadate da ćete doći nekom zadesnom intervencijom, revolucijom do vlasti - rekao je Milovanović.

On je ocenio i da, prema njegovom viđenju, studentska lista nema političku strategiju koja bi bila uporediva sa uobičajenim načinom funkcionisanja političkih organizacija.

- Znači, nemate nikakvu strategiju koja je svuda, u svakoj zemlji, u svakoj političkoj organizaciji, više-manje ista, sa modifikacijama određenim. To nam pokazuje da im je ostalo samo nasilje - rekao je Milovanović.

03:20 Saša Milovanović o inverziji teza, nasilju i Putinovoj poruci za Kurir televiziju: "Nemaju politiku, ostala im je samo mržnja" Izvor: Kurir televizija

Osvrćući se na talas nasilja i incidente koji su prethodnih dana zabeleženi u Novom Sadu, Beogradu i Nišu, Milovanović je govorio i o načinu na koji se, prema njegovom mišljenju, strah može koristiti u političkim obračunima.

Na kraju se osvrnuo i na tvrdnje da vlast izaziva nasilje, navodeći da vlast, po njegovom mišljenju, nema interes da podstiče takve situacije.

- Ta inverzija, zamena teza, gde stalno govore da vlast izaziva nasilje, a vlast po svojoj prirodi vlada, i nigde na svetu vlast ne želi nasilje. Vlast u nasilju može da strada. Vlast iz nasilja ne može da dobije ništa - zaključio je Milovanović.

Branko Pavlović je najpre ukazao na, kako je rekao, nejasnu strukturu studentske liste i pitanje ko bi zapravo donosio odluke ukoliko bi ona osvojila vlast.

- Mi ne znamo kakva je veza između nekakvog naloga grupe građana koja je predala listu, poslanika na toj listi i onoga ko bi bio vlada ako bi oni pobedili. Oni otvoreno kažu: "Ovi koje vi vidite, to nisu oni koji bi bili vlast." Lepo kažu ljudi, nisu - rekao je Pavlović.

Branko Pavlović, pravnik Foto: Kurir Televizija

Kako je dodao, posebno je problematično to što se politički stavovi, prema njegovom mišljenju, predstavljaju preko različitih naloga i plenuma.

- Zakon ne prepoznaje naloge. Plenum ističe stvari. I sada neko im je tamo proračunao da nije dobro da nemaju nekakav stav oko sankcija Ruskoj Federaciji, oni iznesu stav koji je vladajući stav - rekao je Pavlović.

02:17 Branko Pavlović postavio pitanje studentskoj listi: "Ako nećete sankcije Rusiji, što vam Lompar nije na listi?" Izvor: Kurir televizija

"Narod želi sigurnu, mirnu Srbiju"

Milovanović govorio je o očekivanjima uoči 25. oktobra, predstojećim izborima i mogućnosti novih tenzija nakon izbornog dana. On je rekao da, imajući u vidu ranije najave i atmosferu koja prati kampanju, očekuje pokušaje izazivanja sukoba, ali je istakao da veruje da građani Srbije ne žele nasilje.

- Pa, najavljuju ono, svakog dana pokušaji izazivanja sukoba. Ovo sve što pričamo treba da bude u kombinaciji 25. Ja verujem duboko da su građani Srbije pametni, da ljudi sa te strane, čak i oni koji glasaju za studentsku listu, to neće.

Milovanović je posebno govorio o takozvanoj studentskoj listi, naglašavajući da je, kako je rekao, reč o "studentskoj listi bez studenata".

- To je jedina lista na svetu koja ima ime, a nema nijednog iz te grupacije, predstavnika te grupacije. To je kao kad bih ja napravio lekarsku listu. Ja nisam lekar, nemam nijednog lekara na listi, ali mnogo dobro zvuči kad kažem: "Mi doktori, mi lekari" - rekao je Milovanović.

Govoreći o mogućnosti nasilja tokom ili nakon izbora, Milovanović je rekao da očekuje pokušaje izazivanja sukoba, ali je ocenio da bi njihova mogućnost, prema njegovom mišljenju, zavisila i od izbornog rezultata.

- Tako da će oni probati to da izvedu, neku vrstu nasilja, to je sigurno, ali to nasilje je direktno proporcionalno rezultatima. Što rezultat bude veći u korist ujedinjene Srbije i Aleksandra Vučića, to će mogućnost za nasiljem biti manja. I zato je bitno da svaki čovek koji želi da Srbiju vidi ovakvu kakva je, da nastavi da se razvija, da bude priznata u svetu, da ojačava svoju vojsku, da se infrastrukturno povećava, da nastavi da radi u ovom tempu u kojem radi, on mora prosto da izađe - rekao je.

Saša Milovanović, direktor Mondo Inc Foto: Kurir Televizija

On je pozvao građane koji žele nastavak razvoja Srbije da izađu na izbore i glasaju, navodeći kao važne teme razvoj zemlje, međunarodni položaj, vojsku i infrastrukturu.

- Ne smete da budete lenji tog dana i kažete: "Dobro, pobediće Vučić i bez mene". Vi koji ste na toj strani morate da izađete zbog toga, da bismo sprečili bilo kakvu mogućnost da oni manipulišu i lažu o izbornom rezultatu - rekao je Milovanović.

Milovanović je govorio i o mogućnosti osporavanja izbornog rezultata, tvrdeći da se, kako je rekao, teren za takav scenario već priprema. Kao primer je naveo ranije tvrdnje o izbornoj krađi, koje su se, prema njegovim rečima, pojavljivale i nakon ubedljive pobede Aleksandra Vučića.

Govoreći iz lične perspektive, Milovanović je rekao da, bez obzira na uvrede i pretnje koje je, kako tvrdi, dobijao, ne želi sukobe sa ljudima koji su bili na drugoj strani političkih podela.

A takvu poruku, poruku mira, prema njegovim rečima, šalje i Aleksandar Vučić, pozivajući na smirenost i poručujući da su ljudi koji drugačije misle i dalje deo istog društva.

03:18 Saša Milovanović poslao poruku blokaderima: "26. ću da vas zagrlim, da pričam s vama i da vam pomognem" Izvor: Kurir televizija

- Mi moramo da zagrlimo. To su neka, nije neka, nego to su naša braća, sestre, mladi ljudi različitog profila, koje su oni prevarili u jednom trenutku - rekao je Milovanović.

Prema njegovim rečima, deo mladih koji su ranije učestvovali u protestima danas drugačije posmatra političku situaciju. Milovanović je rekao da to zaključuje i iz svakodnevnih razgovora sa ljudima za koje zna da su ranije učestvovali u protestnim šetnjama.

Na kraju je poručio da građani, bez obzira na zamerke prema pojedincima iz vlasti i eventualne slučajeve kršenja zakona, ne bi trebalo da takve probleme koriste kao razlog za, kako je rekao, "uništenje Srbije".

- Ljudi žele sigurnu Srbiju, mirnu Srbiju, Srbiju budućnosti. Koliko god da imaju zamerke o nekim ljudima iz vlasti koji su se ogrešili o zakon, neki su odgovarali, neki će odgovarati, i ta zamerka je na mestu, ali ona ne može da bude alibi za uništenje Srbije i da to bude jedini razlog zašto ću srušiti svoju zemlju - zaključio je Milovanović.

Foto: Kurir Televizija

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