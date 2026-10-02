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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", obratiće se danas građanima u 16 časova.

- Vidimo se uživo danas od 16 časova na Fejsbuku Aleksandar Vučić i TikToku Ja sam Aleksandar. Govoriću o najvažnijim temama u političkoj kampanji, a otkriću vam i ime specijalnog gosta na skupu u Beogradskoj areni u subotu - piše na Instagram nalogu "avucic".

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