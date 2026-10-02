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Ministar za evropske integracije u tehničkom mandatu Nemanja Starović je na posebnom panelu na Kvinsi institutu u Vašingtonu istakao da punopravno članstvo u Evropskoj uniji ostaje strateško opredeljenje Srbije i da Vlada nastavlja sa reformama neophodnim za napredak u pristupnom procesu.

Starović je tokom svog govora ukazao da je, u složenim geopolitičkim okolnostima, važno da EU očuva kredibilitet politike proširenja i da konkretni reformski rezultati država kandidata budu praćeni odgovarajućim napretkom u procesu pristupanja, saopšteno je danas iz Ministarstva za evropske integracije.

Govoreći o spoljnopolitičkim izazovima, Starović je naglasio da Srbija vodi odgovornu, predvidivu i principijelnu politiku, štiteći svoje državne i nacionalne interese.

Posebno je istakao značaj očuvanja mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu, kao i daljeg unapređenja odnosa Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, pre svega kroz jačanje političkog dijaloga i ekonomske saradnje, navodi se u saopštenju.