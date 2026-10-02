"To više nije mržnja, već je bolest"

"To više nije mržnja, već je bolest"

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Ana Brnabić odgovorila je reditelju Goranu Markoviću, koji je napao Lordana Zafranovića zbog novog filma "Zlatni rez 42 - Djeca Kozare" i učešća na FEST-u, koji je Marković okarakterisao kao "ćaci" festival.

- Kada mržnja dostigne takav nivo da ti je čak i film o stravičnom stradanju, genocidu nad srpskim narodom počinjenom od strane NDH u Jasenovcu, tema za političko delovanje, dalje podele, širenje mržnje i diskriminaciju, onda to više nije mržnja, već je bolest - naglasila je ona.

Ona naglašava da ta bolest govori o stanju svesti onih koji podržavaju Studentsku listu.

- I više nego bilo šta drugo nagoveštava šta bi sutra radili u Srbiji svima onima koji se usude da imaju drugačije mišljenje. Ako ni zbog Jasenovca ne možete da ućutite i ostavite podele, makar na jedno veče, po strani, onda vama u toj mržnji baš ništa nije sveto. Obaška što je jasno i zašto vas najviše podržavaju upravo oni koji bi voleli da se o Jasenovcu ćuti i da srpski narod Jasenovac zaboravi. Jer je vama takvima danas važnije da pričate o "Ćaci" FEST-u, nego o tom filmu. Tužno, ali sigurna sam da narod sve jako dobro vidi - objavila je Ana Brnabić na mreži X.

Lordan Zafranović Foto: Marko Kranjc

Marković je na fejsbuku ranije postavio ucenjivačku objavu upućenu Lordanu Zafranoviću.

- Lordane, povuci film sa ćaci festa ako još uvek imaš imalo časti. Ili, ako ne možeš, bar nemoj da se klanjaš pred tiraninovom elitom. To ti poručuju tvoji drugovi iz mladosti.