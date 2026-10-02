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Milan Ristović iz Srednje Dobrinje kod Požege, blokaderski aktivista udruženja "Zaštitimo Dobrinju i okolinu", priveden je zbog vožnje u pijanom stanju.

On je sa čak 1,97 promila vozio po putu, zbog čega je iskljucen iz saobraćaja na 24 sata i zadržan je u policiji.

Ristović je najjaktivniji clan udruzenja "Zaštitimo Dobrinju i okolinu", i u prethodnom periodu je ispoljavao ekstremne stavove usmerene protiv aktuelne vlasti.