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Milan Ristović iz Srednje Dobrinje kod Požege, blokaderski aktivista udruženja "Zaštitimo Dobrinju i okolinu", priveden je zbog vožnje u pijanom stanju.

On je sa čak 1,97 promila vozio po putu, zbog čega je iskljucen iz saobraćaja na 24 sata i zadržan je u policiji.

Ristović je najjaktivniji clan udruzenja "Zaštitimo Dobrinju i okolinu", i u prethodnom periodu je ispoljavao ekstremne stavove usmerene protiv aktuelne vlasti.

Takodje, bio je organizator, inicijator i učesnik raznih blokada saobraćajnica na podrucju Požege i Užica, kao i učesnik u takvim aktivnostima sirom Srbije.

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