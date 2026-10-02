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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", susreo se juče sa nastavnicom Nadom, koja mu se obratila najlepšim rečima.

- Moje najveće poštovanje za sve što si uradio i što radiš. Ja se obraćam onako kako smo i učili - rekla je ona, a Vučić je odgovorio:

- Kao kad sam bio mali. Hvala vam, drago mi je da vas vidim.

Želim vam sve najbolje, poručila je nastavnica Nada, i dodala: