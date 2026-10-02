Politika
VUČIĆ SE SUSREO SA NASTAVNICOM NADOM: Uputila mu najlepše moguće reči - "Moje najveće poštovanje za sve što si uradio i što radiš" (VIDEO)
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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", susreo se juče sa nastavnicom Nadom, koja mu se obratila najlepšim rečima.
- Moje najveće poštovanje za sve što si uradio i što radiš. Ja se obraćam onako kako smo i učili - rekla je ona, a Vučić je odgovorio:
- Kao kad sam bio mali. Hvala vam, drago mi je da vas vidim.
Želim vam sve najbolje, poručila je nastavnica Nada, i dodala:
- Želim vam da opet budete predsednik, ako ne može, makar predsednik Vlade.
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