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Predsednik Demokratske narodne partije Milan Knežević odgovarao je u današnjem podkastu na pitanja korisnika društvenih mreža, a među približno 30 pitanja našla su se ona o uslovima DNP-a za eventualni ulazak u buduću vlast, ali i o dolasku predsednika Srbije Aleksandra Vučića u Crnu Goru.

Na pitanje koji bi konkretan potez DNP tražio za srpski narod ukoliko ponovo bude deo vlasti, Knežević je kazao da će to biti deo koalicionog sporazuma sa partnerima.

- Trenutna podrška DNP je takva da će teško biti bez nas da formira buduću vladu. Ako neko želi da formira buduću vladu sa nama, moraće da ispune ove uslove i to će se morati naći u koalicionom sporazumu – srpski jezik mora biti službeni, moramo doneti izmene i dopune zakona o državnim simbolima, moramo doneti zakon o dvojnom državljanstvu, napraviti sporazum sa Srbijom o specijalnim vezama - rekao je Knežević.

On je dodao da bi želeo i ukidanje graničnih prelaza između Crne Gore i Srbije, odnosno uspostavljanje integrisanih graničnih prelaza.

- Ono što bih želeo je da se desi, a to je da dođe do ukidanja graničnih prelaza, tj. da dođe do integrisanih graničnih prelaza između Srbije i Crne Gore pošto je tolika cirkulacija ljudi tokom cele godine, pa bi to mnogo značilo i građanima Crne Gore i Srbije - kazao je lider DNP-a.

DNP ne odustaje od zahteva za ulazak u vlast

Knežević je poručio da DNP, kako je naveo, neće odustajati od tih zahteva zarad ulaska u vlast.

- Oni koji žele da ispune uslove su dobrodošli, ukoliko ne žele DNP sa ovakvim uslovima u vladi, nemamo problem da budemo opozicija. Svakako, nećemo trgovati sa interesima srpskog naroda, rekao je Knežević.

Dodao je da su za razgovor spremni sa onima koji prihvate njihove uslove, uz izuzetak Demokratske partije socijalista i, kako je rekao, njenih satelita.

Jedno od pitanja odnosilo se i na navode da je Aleksandar Vučić tokom dolaska u Tivat svraćao kod Kneževića u Zetu.

- Nije istina, niti je to bilo predviđeno - odgovorio je Knežević.

Kavčani razmatrali atentat na Vučića

On je potom izneo tvrdnju da je, prema informacijama koje je dobio, kavački klan razmatrao mogućnost atentata na Vučića upravo u scenariju njegovog eventualnog odlaska prema Tivtu.

- Želim da podelim jednu ekskluzivu, a to da je kavački klan razmatrao mogućnost atentata na Aleksandra Vučića baš računajući na mogućnost da će on svratiti kod mene i da će ići ka Tivtu iz Podgorice, Cetinja, Budve, Jaza i Tivta - kazao je Knežević.

Prema njegovim rečima, dve lokacije su navodno razmatrane za izvršenje atentata.

Operativne informacije dobio pre 15 dana

Knežević je kazao da je operativne informacije, kako tvrdi, dobio pre 15 dana i da ih je sada prvi put javno izneo.

- Ove operativne informacije sam dobio pre 15 dana i koje sad delim u ovom podkastu, što najbolje govori o tome da sam bio u pravu da je kavački klan zainteresovan da dođe do promene vlasti u Srbiji, da li egzekucijom Vučića ili finansiranjem ovog blokaderskog pokreta - rekao je Knežević.

Dodao je da, prema njegovim tvrdnjama, cilj treba da bude uklanjanje Vučića i slabljenje države Srbije u njenom obračunu sa organizovanim kriminalnim grupama iz Crne Gore.