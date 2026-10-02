Politika
RASKRINKANA NOVA LAŽ BLOKADERA! Manipulisali snimkom i nalepili "srednji prst", a istina je POTPUNO DRUGAČIJA - Pogledajte kako je kamiondžija pozdravio Vučića
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Blokaderi su pokušali da poture novu laž građanima manipulacijom snimka na kom se vidi susret Aleksandra Vučića, nosioca liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", i jednog kamiondžije koji je vozio pored njega.
Naime, blokaderi po mrežama šire fotografiju na kojoj se vidi kako kamiondžija pokazuje srednji prst Vučiću, ali ih snimak samog susreta demantuje.
Manipulacija blokadera Foto: Kurir
Na snimku se vidi da je kamiondžija, dok se Vučić obraćao novinarima, zatrubio u znak pozdrava, a zatim mu mahnuo.
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