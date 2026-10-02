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Blokaderi su pokušali da poture novu laž građanima manipulacijom snimka na kom se vidi susret Aleksandra Vučića, nosioca liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", i jednog kamiondžije koji je vozio pored njega.

Naime, blokaderi po mrežama šire fotografiju na kojoj se vidi kako kamiondžija pokazuje srednji prst Vučiću, ali ih snimak samog susreta demantuje.

Aleksandar Vučić
Manipulacija blokadera Foto: Kurir

Na snimku se vidi da je kamiondžija, dok se Vučić obraćao novinarima, zatrubio u znak pozdrava, a zatim mu mahnuo.

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Susret Vučića i kamiondžije Izvor: Kurir

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