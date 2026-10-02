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Korisnica društvenih mreža koja je u urnebesnom videu, koji je postao hit na mrežama, privukla pažnju tako što je napravila parodiju u vezi sa bot-centralom blokadera, sada je objavila novi hit snimak u kome se pretvara da obavlja poziv u želji da se prijavi da bude kontrolor na izborima ispred Studentske liste.

U najnovijem videu, ona glumi razgovor sa "Komisijom za političku fizionomiju" i prijavljuje se da bude kontrolor na izborima, govoreći da želi da "prijavi promenu fizionomije pred izbore", jer je sada "uradila zube i više nije krezuba".

- Halo, dobar dan. Zovem da prijavim fizionimiju pred izbore. Da, završila sam sve što je trebalo. Jeste, uradila sam zube, nisam više krezuba. Pa falilo mi je dva zuba, četvorka dole levo i četvorka gore desno. Pa ispalo je simbolički, ali da proverim da li sam sada podobna da kontrolišem izbore. Imate me u evidenciji, aha da, to sam ja. Šta piše? Kako nepoznate političke orijentacije? Pa dobro, tad su mi falili zubi, po staroj fizionomiji. Aha, ljudima kojima fale dva zuba, vodite kao bot. Ali ja sam sad uradila kompletne zube, cirkonijum, najskuplje. Gornja vilica holivud smajl, donja B1, jeftinije malo, ne vidi se toliko...Kako me sada vodite, kao građansku opciju? A što sam ja stalno moguće ovo moguće ono? - pitala je ona, a onda dodala šaljivim tonom:

- A šta treba da uradim da bih bila kontrolor za listu? Da izgledam obrazovano. Pa imam naočare za sunce, imam i Zara torbicu. Smeta vam što sam preduzetnica? Možemo da kažemo kreativna industrija, odlično, upišite to onda. Imam i bedževe i dve mačke, mačka neće na povodac, probaću da navežbam. Potvrdu od stomatologa tražite? Da su zubi rađeni zbog zdravstvenih, a ne političkih razloga? Pa čekajte, sistem kaže da sam izvršila nedozvoljenu promenu fizionomije. Aha, pa šta treba da donesem? Staru fotografiju, aha, dokaz da sam bila krezuba pre izbora. Ma imam i komentare sa društvenih mreža, tridesetak ljudi mi je napisalo da sam krezuba botina. Jel sam onda podobna, kome da uložim žalbu ako nisam? Aha, komisiji za političku fizionomiju. Aj pitajte rektorku, pa javite kad zasedaju.

Podsetimo, povod za parodiju koju je napravila, jeste situacija u kojoj je psihološkinja i 159. na Studentskoj listi, Ana Mirković izjavila da se birači Aleksandra Vučića po fizionomiji razlikuju od onih koji za njega ne glasaju.