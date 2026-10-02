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Jedna fotografija i mnogo laži pada u vodu. Tamara Vučić objavila je fotografiju iz Njujorka koja raspršuje sve izmišljene teorije zavere i zlonamerne spinove blokadera koji su tvrdili da se Aleksandar Vučić, koji je u svojstvu predsednika Srbije učestvovao na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, nije ni sreo sa predsednikom SAD Donaldom Trampom

Međutim, jedna objava srušila je sve te laži.

- Neke fotografije vredi sačekati i deset dana. Prepoznatljiva poza za fotografisanje predsednika Trampa, ali ono što fotografija ne može da prenese jesu njegove šale koje su izmamile ove osmehe. Sa prijema predsednika Sjedinjenih Američkih Država, na marginama 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. 

Fotografija govori sama za sebe. Vučić i Tramp su zajedno, neposredno pred objektivom, vidno raspoloženi, dok Tamara Vučić uz objavljeni kadar otkriva i detalj koji se sa fotografije ne može videti - atmosferu tokom susreta.

Dakle, za sve one zlonamerne neznalice: nije reč o slučajnom susretu u hodniku UN, prolasku pored crvenog tepiha ili fotografiji nastaloj na nekom velikom skupu na kojem su se dvojica predsednika našla u istom kadru. Reč je o prijemu američkog predsednika, na marginama najvažnijeg diplomatskog događaja u sedištu UN.

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Ako je cilj pojedinih narativa bio da se Vučićev boravak u Njujorku predstavi kao diplomatski nevažan ili da se ostavi utisak da srpski predsednik nije imao nikakav kontakt sa američkim predsednikom, fotografija Tamare Vučić predstavlja odgovor koji je teško nadglasati.