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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", danas razgovara sa građanima u više gradova Srbije.

Razgovor sa narodom u Krušaru

Aleksandar Vučić je stigao u selo Krušar, gde se interesovao o stanju puteva.

- Mnogo je lep ovaj kraj, čudesno je. Jeste li zadovoljni ovime što smo uradili na Ivankovcu - pitao je on, na šta su građani jednoglasno odgovorili potvrdno.

Sad je sve kao pista, rekao je on, i dodao da će zamoliti da se uradi i više ulica.

- Pretpostavljam da je to ovde u svakom selu sličan slučaj, na desnoj obali Morave. Nema da vam kažem, nema opština sredstava. Nema investitora koji bi da plaćaju i ostavljaju velike poreze u opštini, transferna sredstva su mala, uglavnom se time kupuje socijalni mir za radnike. Zato tu mora da se umeša republika, da plati. Ali je stvarno divna priroda, divan kraj, divne su i kuće - rekao je Vučić.

Pitao je zašto su svi domovi kulture u Srbiji uništeni, na molbe meštana da se uradi takav objekat.

- Gradilo se nekada u vreme komunizma, a onda niko o tome nije brinuo, sve je manje više uništeno. I sada obnovi u svakom selu. I opet će takva priča da bude za 20-30 godina. Zato bih voleo da nađemo nekoga da iznajmi deo prostora, da to plaća i održava. Ne mogu da vam obećam za tri sela, ali u jednom od tri sela će biti urađen dom brzo - rekao je on.

"Srećan sam što smo uradili dobre puteve"

Vučić je na Ivankovcu pregledao put koji je urađen, i izrazio je zadovoljstvo kvalitetom radova.

Vučić u Manasiji

Vučić je rekao da je srećan kada vidi da monasi rade, a iguman se zahvalio na velikim sredstvima koje je država odvojila za obnovu.

- Alal vera na znanju. Uvek sam voleo da dođem ovde, i ja i moja porodica. Doneo sam i neku malu pomoć, ali ćemo to posle kad ostanemo sami - rekao je on.

Foto: Informer TV printscreen

Vučiću je iguman prikazao i relikvije koje se čuvaju u ovoj velikoj svetinji.

- Kažite mi dragi igumane, šta mislite da radite na ovom mestu gde su se freske izgubile - pitao je on, na šta je dobio odgovor da će prvo biti urađena struja, a zatim će konzervatori očuvati sve, pošto su freske deo najvažnije kulturne baštine Srbije.

Izrazio je oduševljenje činjenicom kako je sve čisto i kako izgleda.

- Došao sam iz Ćuprije, preko Ivankovca sam došao sada - rekao je on, a iguman je rekao da je veoma zadovoljan što konačno postoji dobar put.

Foto: Informer TV printscreen

- Naravno, ima još milion stvari da se uradi, ali još ovo kad se uradi od Svilajnca do vojske, biće predivno - rekao je Vučić.

Manasija čudesno izgleda, rekao je Vučić, i kaže da kada bude urađen most i sve što je potrebno, da će biti mnogo bolje i lakše turistima da dođu.

Vučić ističe da svi iz njegove porodice dolaze u manastir, i da ga često zovu da ga podsete da se kasni sa pomoći i radovima, tražeći pomoć.

Foto: Informer TV printscreen

- Toliko mnogo je država uložila, da neću da govorim ni o jednoj pojedinačnoj cifri, ni ukupno. Ja sam zadovoljan što smo uz podršku patrijarha Irineja i Porfirija maltene izmislili radove od 6-7 miliona evra, koji će dati još dodatno na lepoti hrama Svetog Save. Sve će biti pokriveno mozaikom, to će biti najlepša crkva na svetu - naglasio je on.

Ulaganje u veru, mir i ljubav, i nacionalnu tradiciju, u ono što su naše vrednosti, to je najvažnije, rekao je Vučić.

- Gde ćete nešto lepše od ovoga. Pogledajte osmehe ovih ljudi, kada vide svoju Manasiju - rekao je on.

Kaže da će ga monaštvo na mnogo pažljiviji način dočekivati od kada mu je Putin pružio podršku da bude na mestu premijera.

Na pitanje o podršci Putina, on kaže da je ruski predsednik rekao istinu.

Foto: Informer TV printscreen

- Imali smo ne tako jednostavan razgovor, ali je on rekao istinu, da sam se trudio da vodim uravnoteženu politiku. Ja sam vodio srpsku politiku. Sedim samo na jednoj, srpskoj stolici. Tako će biti i u budućnosti. Mene interesuje ova zemlja, za nju se borim, znam ko su nam prijatelji, i u stanju sam da pokažem prijateljstvo i u teškim trenucima. Ova zemlja je ono što volim najviše na svetu, i za nju ću se boriti - rekao je on.

O atentatu koji su crnogorski klanovi planirali na njega, Vučić je rekao:

- Sagledajte samo gde se nalazi Medenica, sagledajte koga obaveštava iz Srbije, iz koje jedinice, čiji je komandant smenjen. Pogledajte kako i na koje načine zajedničke odluke političke donose Đukanović i Kurti. Gde su njih dvojica, tu je i Zvicer, najopasniji ubica u ovom delu Evrope. Pogledajte jučerašnje potpisivanje hrvatskog arhiva sa tzv. Kosovskim. I svakom Srbinu koji želi da vidi stvari sve je jasno - kazao je on.

Foto: Informer TV printscreen

Vučić dodaje da mu je zanimljivo da Crna Gora može i sa hrvatskim jezikom u Evropu.