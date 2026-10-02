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Član Predsedništva SNS Milenko Jovanov reagovao je na vest o tome da deo srpskih glumaca neće doći na premijeru filma Lordana Zafranovića "Zlatni rez 42: Djeca Kozare", čime je dugoočekivana premijera na Festu ostala u senci razdora i politike umesto dostojanstvenog sećanja na žrtve.

Jovanov je najpre podsetio na reči Aleksandra Vučića koji je izjavio da će, ako se vlast promeni, "sledeća vlada u Srbiji terati narod da ide na Tompsonov koncerte i ubađivaće ih da su novi novi patriotizam i nova saradnja u Evropi"!

- Posle kampanje za bojkot filma o stradanju Srba u NDH, koju vode ljudi koji, bez izuzetka, podržavaju tzv. Studentsku listu, ovo upozorenje Aleksandra Vučića dobilo je svoju potvrdu.Prvi korak ka onome na šta je upozoravao je napravljen - napisao je Jovanov na Iksu.

Podsetimo, v.d. predsednika Srbija Ana Brnabić odgovorila je reditelju Goranu Markoviću, koji je napao Lordana Zafranovića zbog novog filma "Zlatni rez 42 - Djeca Kozare" i učešća na FEST-u, koji je Marković okarakterisao kao "ćaci" festival.