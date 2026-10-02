PUKLO MEĐU KRAGUJEVAČKIM BLOKADERIMA: Ane Trifunović zavadila blokadere u Кragujevcu - Borba za pet minuta slave ili interesi mladih
- U Kragujevcu su izbili sukobi među blokaderima zbog nezadovoljstva angažmanom Ane Trifunović, kandidatkinje na blokaderskoj listi
- Ostali kandidati tvrde da se u javnosti previše oslanja na to što joj je sin među beogradskim blokaderima i da time pokušava da se nametne u prvi plan
Sve su glasniji sukobi među kragujevačkim blokaderima izazvani nezadovoljstvom delima njihove saborkinje Ane Trifunović, inače kandidatkinje na blokaderskoj listi pod rednim brojem 69.
Naime, prema rečima njenih saboraca iz blokaderskog pokreta, angažman i nastup Trifunovićke u javnosti izazivaju ozbiljan razdor i ometaju njihove terenske aktivnosti!
Glavna tačka spora je navodno način na koji se Trifunovićeva pozicionira u medijima. Ona se u javnosti često poziva na činjenicu da je njen sin, Veljko Trifunović, student Fakulteta dramskih umetnosti (FDU) u Beogradu zapravo jedan od vodećih prestoničkih blokadera! Ostali kandidati tvrde da Ana tu porodičnu okolnost koristi kao odskočnu dasku kako bi se u Кragujevcu progurala u prvi plan.
Inače, Trifunović nastoji da se nametne kao lider u Кragujevcu tako što preuzima apsolutni monopol nad svim medijskim nastupima i intervjuima blokaderskog pokreta! Кoristeći tu poziciju, ona samostalno određuje ko će od kandidata govoriti na skupovima i tribinama, pri čemu otvoreno favorizuje svoj krug kandidata. Sa druge strane, ostale kandidate gura u drugi plan i ograničava ih na prljave poslove u neposrednoj kampanji, što intelektualna elita” odbija da sprovodi!
Ovako zategnuti odnosi i neslaganje oko strategije promocije prete da u potpunosti parališu lokalni tim blokadera u Кragujevcu, dok pitanje ličnih apetita naspram zajedničkih ciljeva ostaje glavna tačka razdora u blokaderskoj trci ka poslaničkim foteljama!