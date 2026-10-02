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Predsednik Demokratske narodne partije Milan Knežević odgovarao je u jednom podkastu na pitanja korisnika društvenih mreža, a među približno 30 pitanja našla su se ona o dolasku Aleksandra Vučića u Crnu Goru. Jedno od pitanja odnosilo se i na navode da je Aleksandar Vučić tokom dolaska u Tivat svraćao kod Kneževića u Zetu. - Nije istina, niti je to bilo predviđeno - odgovorio je Knežević.

Foto: Printscreen Instagram

- Želim da podelim jednu ekskluzivu, a to da je kavački klan razmatrao mogućnost atentata na Aleksandra Vučića baš računajući na mogućnost da će on svratiti kod mene i da će ići ka Tivtu iz Podgorice, Cetinja, Budve, Jaza i Tivta - kazao je Knežević. Prema njegovim rečima, dve lokacije su navodno razmatrane za izvršenje atentata. Ove operativne informacije sam dobio pre 15 dana i koje sad delim u ovom podkastu, što najbolje govori o tome da sam bio u pravu da je kavački klan zainteresovan da dođe do promene vlasti u Srbiji, da li egzekucijom Vučića ili finansiranjem ovog blokaderskog pokreta - rekao je Knežević.

Gosti "Pulsa Srbije" emisije na Kurir televiziji koji su analizirali ovaj ekskluzivan intervju, ali i atmosferu uoči vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji bili su Zoran Babić, član Glavnog odbora SNS-a, Srđan Simić, iz Centra za društvenu stabilnost i Novak Došen, iz Unije mladih SNS.

Pretnje Vučiću

Babić je komentarisao vest da je na Aleksandra Vučića pripreman atentat tokom njegovog boravka u Crnoj Gori, pa je rekao da je to zastrašujuće, ali očekivano.

04:58 KAVAČKI KLAN SPREMAO ATENTAT NA VUČIĆA! Ovo su sve pretnje i napadi: Ispravna i pravedna politika ne odgovara kriminalcima Izvor: Kurir televizija

- Zato što to nije prvi put da je život Vučića ugrožen. Prisustvujemo svakodnevnoj dehumanizaciji Vučića od akcija blokadera. Setite se šta se dešavalo u Potočarima kada je direktno njegov život bio ugrožen, to je bio pokušaj ubistva. Tako nešto se dešavalo od unutrašnjih grupa koje su finansirane spolja kada je Vučić otvorio spomenik Stefanu Nemanji. To je odraz ispravnosti politike koju vodi jer ako bi njegova politika odgovarala kriminalcima, a ne narodu i državi, onda bi on verovatno bio kandidat raznih nagrada. Ovako svesno vodi ispravnu politiku za narod Srbije i svoju glavu je stavio u torbu. Međutim, ima rezultate i podršku građana, ali i permanentno pisanje istorije najsvetlijim slovima, onda sam siguran da će tako i da nastavi. Pozivam sve koji moraju da vode računa o njegovoj bezbednosti da to i rade, a naročito sada kada je dao ostavku na mestu predsednika i kada svojim automobilom ide među narod. Vidite da nema strah, niti selekciju, dolazi do svakog građanina i sasluša mišljenje - rekao je Babić.

Simić je rekao da Vučić nakon ostavke ima pravo na obezbeđenje najvišeg nivoa još godinu dana jer su se pojavila pitanja oko toga zašto i dalje ima obezbeđenje oko sebe.

- Zato što je bio predsednik do pre par dana. Sa druge strane, ovo nije prvi put da mu se preti likvidacijom. Verujem da je u Crnoj Gori pojačana aktivnost ugrožavanja života Vučića onog dana kada je pala Belivukova grupa u Beogradu jer je ona povezana sa Zvicerom koji je direktno povezan sa Milom Đukanovićem. Kada sve to uzmete u obzir, dobijete jasan razlog zbog čega je Milan Knežević izašao u javnost sa ovim informacijama. Isti oni ljudi koji predvode tzv. studentsku listu su veoma naslonjeni na Mila Đukanovića - ističe Simić.

Došen je u svom izlaganju uporedio Ameriku i Srbiju kada je u pitanju ugrožavanje života predsednika.

- U SAD je bio pokušaj atentata na Trampa, tamo su ubili mladog političara Čarlija Kirka. To govorim jer imaju jednu od najjačih bezbednosnih sektora u svetu, a ipak im se dešavaju ovakve stvari. Samim tim, pohvalio bih ulogu naših bezbednosnih službi. Ono što svima smeta jeste jer vodimo suverenu i ozbiljnu politiku, toga nije bilo pre 2012. godine - rekao je Došen u "Pulsu Srbije".

Srbija-Rusija

Foto: Printskrin NOVA

Predsednik Vladimir Putin je inače izneo komentar da Moskva veoma ceni stav Beograda da ne uvede sankcije Rusiji, a Putin je poručio da se nada da će Vučić da postane premijer.:

- Mislim da o tome mora svako da razmisli pre nego što ode na izbore. Vučić je takvom politikom obezbedio gasni sporazum, a Srbija je jedina država u Evropi koja ne drhti od buduće zime, radnih mesta, niti grejanje građana i škola. Sa druge strane je blokaderska lista koja bi sledećeg dana uvela sanckije Rusiji i Putinu, a kontra svega toga bi bila nabavka gasa po znatno nižim cenama.

- Kada ste videli Vučića sa Zelenskim, nikada se nisu oglasili, a bilo je mnogo komentara oko podrške Rusiji ili Ukrajini. Međutim, vidimo da Vučić ima dobre odnose sa oba ova predsednika. Kada Vučić uradi nešto za šta su oni smatrali da je trebalo, tada ućute i nemaju reakcije. Sada, kada smo dobili poruku iz Moskve, to nam je jasno ukazalo da odnos sa Putinom nije nimalo narušen. Nama dolazi podrška sa istoka i zapada zbog konkretne i nedvosmislene politike koju Vučić vodi, dok tzv. studentska lista ima podršku Kurtija, Plenkovića, Đukanovića - rekao je Simić.

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Kurir.rs

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