Zaposleni u Policijskoj stanici Kostolac, R.G., osumnjičen je za neovlašćeno pristupanje podacima predsednika Vučića i poslanika Arsića.
Politika
PROVERAVAO VUČIĆEVE PODATKE Uhapšen policajac iz Kostolca: Osumnjičen za pretraživanje sistema za zaštićene ličnosti
- Policajac R.G. iz Policijske stanice Kostolac zadržan je zbog sumnje da je počinio krivično delo iz Zakona o zaštiti podataka
- Sumnjiči se da je pretraživao podatke u sistemu za zaštićene ličnosti, među kojima su Aleksandar Vučić i Veroljub Arsić
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Policajac R.G., zaposlen u Policijskoj stanici Kostolac, zadržan je od strane policije zbog sumnje da je počinio krivično delo iz Zakona o zaštiti podataka.
Naime, on je osumnjičen da je pretraživao podatke u sistemu za zaštićene ličnosti, odnosno doskorašnjeg predsednika Srbije Aleksandra Vučića i narodnog poslanika Veroljuba Arsića.
(Kurir.rs/Blic)
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