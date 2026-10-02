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Policajac R.G., zaposlen u Policijskoj stanici Kostolac, zadržan je od strane policije zbog sumnje da je počinio krivično delo iz Zakona o zaštiti podataka.

Naime, on je osumnjičen da je pretraživao podatke u sistemu za zaštićene ličnosti, odnosno doskorašnjeg predsednika Srbije Aleksandra Vučića i narodnog poslanika Veroljuba Arsića.

(Kurir.rs/Blic)

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