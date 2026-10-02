Slušaj vest

Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", danas obilazi delove Srbije, gde razgovara sa građanima o važnim temama. Vučić je tom prilikom odgovarao i na pitanja novinara, a jedno je bilo da prokomentariše to što je njegova supruga Tamara Vučić objavila fotografiju sa predsednikom SAD Donaldom Trampom.

- Nisam ni znao da su blokaderi govorili da do susreta sa Trampom nije ni došlo, čitam pametnije stvari. Ako nemate šta drugo u životu da radite, osim sebe da obmanjujete... Mislite li da je moguće da kažem da sam pričao sa Trampom, a da nisam to uradio? Koliko morate da ste glupi da tako nešto pomislite? Pa, iste sekunde bi reagovala Bela kuća! Šta je njima u glavi? Ali mržnja je nešto što razjeda ljude i oni ne mogu više racionalno da razmišljaju, pa ih to ih tera da izmišljaju. Taj talas jezive mržnje koji su neki gradili, i mediji njihovi i NVO sektor, polako, ali sigurno prolazi - rekao je on.

Tamara Vučić objavila je fotografiju iz Njujorka koja raspršuje sve blokaderske teorije zavere i njihove zlonamerne spinove i tvrdnje da se Aleksandar Vučić, koji je tada u svojstvu predsednika Srbije učestvovao na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, nije ni sreo sa predsednikom SAD Donaldom Trampom.

 Kurir Politika

Ne propustitePolitikaSLIKA KOJA RUŠI PODLE LAŽI BLOKADERA: Tamara Vučić objavila fotografiju Aleksandra Vučića i Donalda Trampa kako nasmejani poziraju u Njujorku
tamara.jpg
PolitikaVUČIĆ O PLANU ZA ATENTAT NA NJEGA: "Gde su Đukanović i Kurti, tu je i Zvicer! Samo pogledajte šta se desilo juče..."
Aleksandar Vučić
PolitikaUŽIVO DRŽAVA MU NIJE DOBRA, A DAJE HLEB I NJEMU I NJEGOVOM DETETU: Vučić o novim saznanjima o Srdanoviću! "Interesuju me njegove veze sa Zvicerom i Đukanovićem"
Screenshot 2026-10-02 142924.png
Politika"EKSKLUZIVNO ĆU VAM OTKRITI, DOBIO SAM INFORMACIJE PRE 15 DANA!" Knežević: Kavčani su razmatrali atentat na Vučića kad je bio u Tivtu
Milan Knežević Aleksandar Vučić