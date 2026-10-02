- Nisam ni znao da su blokaderi govorili da do susreta sa Trampom nije ni došlo, čitam pametnije stvari. Ako nemate šta drugo u životu da radite, osim sebe da obmanjujete... Mislite li da je moguće da kažem da sam pričao sa Trampom, a da nisam to uradio? Koliko morate da ste glupi da tako nešto pomislite? Pa, iste sekunde bi reagovala Bela kuća! Šta je njima u glavi? Ali mržnja je nešto što razjeda ljude i oni ne mogu više racionalno da razmišljaju, pa ih to ih tera da izmišljaju. Taj talas jezive mržnje koji su neki gradili, i mediji njihovi i NVO sektor, polako, ali sigurno prolazi - rekao je on.