VUČIĆ O TVRDNJAMA BLOKADERA DA SE NIJE SUSREO SA TRAMPOM: "Koliko morate da ste glupi da tako nešto pomislite?! Da sam to izmislio, reagovala bi Bela kuća"!
Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", danas obilazi delove Srbije, gde razgovara sa građanima o važnim temama. Vučić je tom prilikom odgovarao i na pitanja novinara, a jedno je bilo da prokomentariše to što je njegova supruga Tamara Vučić objavila fotografiju sa predsednikom SAD Donaldom Trampom.
- Nisam ni znao da su blokaderi govorili da do susreta sa Trampom nije ni došlo, čitam pametnije stvari. Ako nemate šta drugo u životu da radite, osim sebe da obmanjujete... Mislite li da je moguće da kažem da sam pričao sa Trampom, a da nisam to uradio? Koliko morate da ste glupi da tako nešto pomislite? Pa, iste sekunde bi reagovala Bela kuća! Šta je njima u glavi? Ali mržnja je nešto što razjeda ljude i oni ne mogu više racionalno da razmišljaju, pa ih to ih tera da izmišljaju. Taj talas jezive mržnje koji su neki gradili, i mediji njihovi i NVO sektor, polako, ali sigurno prolazi - rekao je on.
Tamara Vučić objavila je fotografiju iz Njujorka koja raspršuje sve blokaderske teorije zavere i njihove zlonamerne spinove i tvrdnje da se Aleksandar Vučić, koji je tada u svojstvu predsednika Srbije učestvovao na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, nije ni sreo sa predsednikom SAD Donaldom Trampom.
Kurir Politika