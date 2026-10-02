Slušaj vest

Nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić boravio je danas u selu Krušar, gde je u okviru obilaska gradova i opština u Srbiji razgovarao sa okupljenim meštanima. Tokom susreta sa građanima i razgovora o lokalnim putevima i infrastrukturnim potrebama ovog kraja, Vučić se osvrnuo i na aktuelne napade na reditelja Lordana Zafranovića povodom njegovog novog filma "Djeca Kozare".

Govoreći o Zafranoviću i pritisku kojem je izložen, predsednik je istakao da je imao priliku da pogleda film.

- Gledao sam ceo film, verziju od četiri sata, imao sam tu čast. To je remek-delo. To će ostati u istoriji zapisano, kako je uradio, napravio je remek-delo! Video sam kakve su gadosti izgovarali i o meni i našoj zemlji...“, poručio je Vučić.