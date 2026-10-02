Slušaj vest

Anđelko Vučić, otac Aleksandra Vučića, danas proslavlja 85. rođendan. On u izjavi za Kurir kaže da je iz Moskve dobio najlepši poklon, a to je poruka predsednika Rusije Vladimira Putina da se nada da će njegov sin Aleksandar Vučić biti premijer Srbije.

Aleksandar Vučić je danas tokom obilaska Srbije otkrio da je njegov otac bio oduševljen ovom porukom Putina.

- Danas je mom ocu rođendan. Bio je najsrećniji kada je čuo Putinove reči, ovo mu je 85 rođendan, pomalo jubilarni. Kada je čuo šta je njegov Putin rekao za njegovog sina - izjavio je Vučić.

Anđelko Vučić je za Kurir ispričao zašto mu ova poruka mnogo znači, kako kaže, više od bilo kakvog drugog poklona.

- Drago mi je što se to poklopilo sa mojim rođendanom. Niko srećniji od mene kad sam čuo Putinove reči. Sin je skroz u pravu. Jako sam srećan, jer ja jesam taj, ja sam rusofil oduvek bio. Žao mi je jedino što se sada ceo svet urotio protiv njih. I kad kažem ceo svet, mislim na Zapad, i što oni, umesto sa Ukrajinom, ratuju sa Evropom i dobrim delom Amerikom. Ali te njegove reči ipak znače nama, jer mi smo u vreme kad je njima najteže verni njima, ali su i oni zato bili uz nas kad je bilo najteže, pa i oslobodili nas - objašnjava stariji Vučić.

Na današnji dan, kada slavi 85. rođendan, stariji Vučić se priseća i teških stvari.

- Ja sam, što kažu, posmrče. Ustaše su mi ubile oca, pa sam rođen pet-šest meseci posle, i zato jesam za Ruse. Jer mogli smo da ih pustimo, oni su tako i tako ušli u Berlin, ali nismo morali toliko da ginemo. Posebno Sremski front, još posle i bombardovanje - prisetio se Anđelko Vučić.

Aleksandar i Anđelko Vučić Foto: Instagram Printscreen/Budućnost Srbije

Na kraju kaže da je ipak najvažnije ovo danas, a posebno ono što je Putin rekao o njegovom sinu.

- Volim što je stiglo tako nešto od predsednika Putina, jer na neki način to govori da i oni vode računa o Srbiji, stalo im je do takvog, što kažu, partnera, prijatelja, i podržavoca Rusije. I zato jedini smo u Evropi koji nismo uveli sankcije i verovatno da je i to jedan od značajnih razloga za njegovu izjavu i priželjkivanje da Aleksandar bude prvi ministar, odnosno premijer. Najlepši poklon koji sam dobio - priznaje Anđelko Vučić.

Podsetimo, predsednik Rusije Vladimir Putin izrazio je nadu da će nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić postati premijer Srbije i ocenio da Vučić pokazuje težnju ka saradnji sa Rusijom.

- Aktuelno rukovodstvo Srbije i, do nedavno, predsednik, a u budućnosti, nadam se i premijer Aleksandar Vučić vodi uzdržanu politiku, pokazuje težnju ka saradnji sa Rusijom i mi to, naravno, pozdravljamo i odgovaraćemo istom merom - poručio je Putin na plenarnoj sednici Međunarodnog diskusionog kluba "Valdaj", prenele su RIA Novosti.

Ruski predsednik je rekao da Rusija visoko ceni stav Beograda zbog odbijanja uvođenja sankcija Rusiji.