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Gosti voditeljke Silvije Slamnig biće politički analitičar Srđan Barac i Biljana Pantić Pilja iz Srpske napredne stranke, koji će u dinamičnoj diskusiji suočiti stavove, argumente i odgovarati na ključna pitanja u vezi sa predstojećim izborima.

Pored razgovora u studiju, gledaoce očekuje i niz video-priloga i proverenih informacija, sa ciljem da se javnosti na brz i precizan način razjasne sve nedoumice o trenutnim političkim procesima u zemlji.

Predsednik Demokratske narodne partije Milan Knežević izjavio je da je došao do operativnih informacija prema kojima je takozvani kavački klan razmatrao mogućnost organizovanja atentata na predsednika Srbije Aleksandra Vučića tokom njegovog nedavnog boravka u Crnoj Gori.

Knežević je naveo da je ove podatke dobio pre dve sedmice, kao i da su kriminalne strukture razmatrale konkretne lokacije za realizaciju tog plana.

Zbog čega bi najveći kriminalni klan u Crnoj Gori uopšte razmatrao eliminaciju predsednika Srbije? Prema rečima političkog analitičara, ključni motiv leži u ugrožavanju njihovih finansijskih i tranzitnih kanala.

- Motivi za ovako nešto su sasvim jasni. Reč je ili o borbi za prevlast na tranzitnom narko-tržištu radi daljeg plasmana narkotika, ili o delovanju u dogovoru sa pojedinim bezbednosnim službama. Kriminalne grupe u takvim scenarijima služe kao izvođači, odnosno 'pucači', ili im neko sa strane ukazuje na to da im aktuelna politika ugrožava poslovanje. Borba protiv organizovanog kriminala je sastavni deo političkog procesa i obaveza svakog ozbiljnog lidera koji se nalazi na čelu države - poručio je Barac.

Nakon uživo obraćanja predsednika Srbije Aleksandra Vučića, u kom je najavio dolazak premijera Slovačke Roberta Fica kao specijalnog gosta na predizbornom skupu u Beogradskoj areni, politički analitičar Srđan Barac istakao je da je reč o izuzetno važnoj potvrdi političkog prijateljstva.

- Dolazak na predizborni skup predstavlja jasnu političku podršku. Reč je o čoveku koji je socijaldemokrata i koji se protivi oštroj politici prema Rusiji, iako je deo Evropske unije i evropskog establišmenta. Upravo je zbog takvih stavova bio meta atentata, na gotovo isti način na koji se sada planirao napad i na predsednika Srbije - objasnio je Barac.

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Kurir.rs

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