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"Borba protiv organizovanog kriminala je sastavni deo političkog procesa"

Komentarišući ove navode, politički analitičar Srđan Barac istakao je da se motiv narko-kartela krije u zaštiti ilegalnih poslova i tranzitnih kanala.

- Kriminalne grupe u takvim scenarijima služe kao 'pucači', ili im neko sa strane ukazuje na to da im aktuelna politika ugrožava poslovanje. Borba protiv organizovanog kriminala je sastavni deo političkog procesa i obaveza svakog ozbiljnog lidera koji se nalazi na čelu države - poručio je Barac.

Nakon uživo obraćanja doskorašnjeg predsednika Srbije Aleksandra Vučića, u kom je najavio dolazak premijera Slovačke Roberta Fica kao specijalnog gosta na predizbornom skupu u Beogradskoj areni, politički analitičar Srđan Barac istakao je da je reč o izuzetno važnoj potvrdi političkog prijateljstva.

- Dolazak na predizborni skup predstavlja jasnu političku podršku. Reč je o čoveku koji je socijaldemokrata i koji se protivi oštroj politici prema Rusiji, iako je deo Evropske unije i evropskog establišmenta. Upravo je zbog takvih stavova bio meta atentata, na gotovo isti način na koji se sada planirao napad i na predsednika Srbije - objasnio je Barac.

"Narod podržava politiku koja štiti interese Srbije"

Nakon ocene predsednika da su regionalni lideri i bezbednosne strukture u nervozi jer im se planovi nisu ostvarili, analitičar ukazuje na to šta je zapravo trebalo da se desi i na koji način regionalni interesi utiču na političku scenu u Srbiji.

04:44 Srđan Barac: Dolazak premijera Slovačke na predizborni skup predstavlja jasnu političku podršku Izvor: Kurir televizija

- Podrška koja opoziciji stiže iz Podgorice, Sarajeva, Zagreba, Prištine i Tirane ima samo jedan cilj, da se podeli naše društvo i da nam se oduzmu sve nacionalne teme. Ljudima sa te blokaderske liste verovatno je zabranjeno čak i da pokažu tri prsta, jer im je to, kako kažu, 'suviše nacionalno'. Kada nemate jasnu ideologiju ni konkretan program, dolazimo do ključnog pitanja: da li tu listu zapravo vode Plenković ili Đukanović? Šta njih zapravo brine, a čemu se raduju? Podsetiću vas da je njihov prvi slogan bio 'Zaustavimo Srbiju' - njihov jedini cilj je da stane čitav napredak i kapital ove zemlje.

Iako se u javnosti spekulisalo da su odnosi između Srbije i Rusije zahladneli i da je Vladimir Putin nezadovoljan, ruski predsednik je to demantovao i direktno pružio podršku Aleksandru Vučiću. Politički analitičar Barac ocenjuje da je reč o mudrom potezu Moskve koji potvrđuje ispravnost samostalne politike Beograda.

- Ovim potezom je sve jasno pokazano, nećemo učiniti ništa što bi bilo na štetu Rusije, ali ni na štetu Srbije. Iz Brisela i Evropske unije često smo dobijali kritike i nerazumevanje, dok je Vladimir Putin pokazao drugačiji pristup. Ovo je odgovor svima: politika koja štiti sopstvene interese jeste politika koja dobija podršku naroda, ali i uvažavanje velikih lidera, a verujem da ćemo uskoro takvo razumevanje dobiti i iz same Evrope.

Srđan Barac, politički analitičar Foto: Kurir Televizija

Sa druge strane, funkcionerka Srpske napredne stranke Biljana Pantić Pilja osvrnula se na celokupnu situaciju - od zabrinjavajućih saznanja o planiranom napadu na Aleksandra Vučića, do pritisaka i dešavanja koja obeležavaju aktuelnu predizbornu kampanju.

- Ovo nije prvi put da se otkrivaju namere i planovi za atentat na Aleksandra Vučića, jer mnogima ne odgovara da Srbija ima tako jakog i uticajnog lidera. Upravo zbog toga pojedine zemlje u regionu pružaju podršku opoziciji i blokaderskoj listi, svesne da bi sa takvom vlastima lakše upravljale i imale potčinjene sagovornike. Svi oni pokazuju veliku nervozu jer je jasna suština čitave priče, smeta im jaka, stabilna i nezavisna Srbija - istakla je Pantić, zatim je objasnila odakle ide ta podrška i poverenje od strane predsednika Ruske federacije:

- Sa druge strane, Vladimir Putin pruža podršku predsedniku Srbije jer zna na čemu je - sa Aleksandrom Vučićem svi uvek znaju na čemu su. Podsetiću vas na prethodne izbore, kada su tvrdili da će Vučić odmah po završetku glasanja, već 3. aprila, uvesti sankcije Rusiji. Tokom te kampanje otvoreno su plasirane takve neistine kako bi se obmanuli naši birači. Vreme je dokazalo da to nije tačno, jer Srbija ni do današnjeg dana nije uvela sankcije Rusiji - dodala je Pantić.

Biljana Pantić Pilja, Srpska napredna stranka Foto: Kurir Televizija

Komentarišući taktiku opozicije u kampanji, funkcionerka SNS-a Biljana Pantić Pilja ocenila je da su izbegavanje TV sučeljavanja i nedostatak programa jasan signal neozbiljnosti.

- Uverena sam da će Srpska napredna stranka na predstojećim izborima odneti ubedljivu pobedu i to uopšte nije sporno. Ono što jeste sporno jeste to što predstavnici blokaderske liste tvrde da imaju program u 11 tačaka, a istovremeno izbegavaju TV duele. Kako bi oni uopšte vodili politiku ako bi, ne daj Bože, došli na vlast i koji bi im bio naredni izgovor, da je neko opet bolestan? Nakon debata sa Anom Brnabić i jasnih TV duela, oni su se jednostavno povukli jer nemaju nikakav konkretan program da ponude građanima - istakla je Biljana i dodala:

- Oni zamišljaju da se državna politika vodi putem plenuma, tako što se sastanu ljudi bez ikakvog iskustva u politici i raspravljaju o državnim odlukama. To se tako ne radi. Zato sam ubeđena da ćemo 25. oktobra prisustvovati otrežnjenju blokaderske liste, jer građani ne žele nesigurnost.

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Kurir.rs

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