Slušaj vest

Tokom obilaska gradova širom Srbije, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić privukao je pažnju i dece, koja su mu sa oduševljenjem prilazila i fotografisala se sa njim.

Obilazeći opštinu Aleksinac, doskorašnji predsednik Srbije Aleksandar Vučić, pozdravio je dečake koji su ga sa oduševljenjem snimali, a odmah potom pitali da se slikaju sa njim, na šta je Vučić odmah pristao.

- Čićvu još malo, pa influenser - piše u opisu snimka objavljenog na Instagram nalogu "avucic".

Ne propustitePolitika"IMAO SAM TU ČAST, TO JE ISTORIJSKO REMEK-DELO!" Vučić o filmu "Djeca Kozare": Video sam kakve gadosti izgovaraju o nama! To će ostati u istoriji zapisano
Aleksandar Vučić
PolitikaUŽIVO POBEDIĆEMO IH OLOVKOM, NA NAJČISTIJI I NAJLEPŠI NAČIN! Moćna Vučićeva poruka narodu u Aleksincu - Kod blokadera raste nervoza, znaju da će izgubiti izbore
Screenshot 2026-10-02 162026.png
PolitikaVUČIĆ SE SUSREO SA NASTAVNICOM NADOM: Uputila mu najlepše moguće reči - "Moje najveće poštovanje za sve što si uradio i što radiš" (VIDEO)
Aleksandar Vučić
Politika"LJUDI ŽELE SIGURNU, MIRNU I SRBIJU BUDUĆNOSTI" Saša Milovanović o predstojećim izborima, studentskoj listi i odbijanju TV debate: Njima je ostalo samo nasilje
Saša Milovanović, direktor Kurira u studiju Kurir televizije