Aleksandar Vučić oduševio mališane u Aleksincu, koji su se slikali s njim tokom njegovog obilaska.
Politika
"ČIĆVU JOŠ MALO PA INFLUENSER!" Mališani opkolili Vučića u Aleksincu: Njegova reakcija ODUŠEVILA SVE (VIDEO)
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Tokom obilaska gradova širom Srbije, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić privukao je pažnju i dece, koja su mu sa oduševljenjem prilazila i fotografisala se sa njim.
Obilazeći opštinu Aleksinac, doskorašnji predsednik Srbije Aleksandar Vučić, pozdravio je dečake koji su ga sa oduševljenjem snimali, a odmah potom pitali da se slikaju sa njim, na šta je Vučić odmah pristao.
- Čićvu još malo, pa influenser - piše u opisu snimka objavljenog na Instagram nalogu "avucic".
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