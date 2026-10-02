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Tatjana Đurašković, sudija za prethodni postupak Višeg suda u Novom Sadu, odbila je predlog VJT da se odredi pritvor i pustila Olega Nikolića, koji se povezuje sa snimkom incidenta kod Futoške pijace gde je aktivistkinja SNS Ljiljana Cvjetković krvnički udarena u glavu.

Kako se saznaje, ona je prebacila predmet u redovan postupak.

Inače, Ivana Letić-Pavić, rođena sestra Tatjane Đurašković, koja radi kao tužilac u Apelacionom tužilaštvu u Novom Sadu, kuma je Bojana Pajtića.

Ista Tatjana Đurašković ranije je određivala pritvor Gorskom Matoviću. Na današnju odluku tužilaštvo će uložiti žalbu.

Podsetimo, Oleg Nikolić, kog Informer označava kao muškarca sa snimka incidenta u Novom Sadu, u kojem je aktivistkinja SNS Ljiljana Cvjetković udarena u glavu, uhapšen je u sredu, prenosi taj medij. Kako se navodi, Nikolić je nakon incidenta obrijao brkove, a potom pokušao da se sakrije u podrumu porodične kuće.

Posle haosa kod Futoške pijace u Novom Sadu u utorak, gde je tokom sukoba pristalica dve političke opcije aktivistkinja SNS Ljiljana Cvjetković dobila snažan udarac u glavu, u sredu je usledilo hapšenje.

Informer navodi da je policija uhapsila Olega Nikolića, kog taj medij identifikuje kao muškarca koji je na snimku udario Cvjetkovićevu.

Prema njihovim navodima, Nikolić je tokom tog dana pokušao da promeni izgled tako što je obrijao brkove, a zatim se sakrio u podrumu porodične kuće.

Glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević rekao je da je Nikolić bio redar na skupovima blokadera i izneo tvrdnju da je pripadao neformalnom obezbeđenju prvog kandidata Studentske liste Ilije Srdanovića.

"Sinoć je udario ženu, danas je uhapšen, krio se u podrumu, bio je redar na blokaderskim skupovima", rekao je Vučićević.