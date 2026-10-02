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Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević oprobao se I u ulozi poslastičara i napravio svoj specijalitet - "Milošev plazma šejk"!

- Milošev šejk! Danas pravimo plazma šejk, recept nije komplikovan, samo je pitanje da ja nešto ne zabrljam. Ide 6 kašičica plazme, idu dva decilitra mleka. Objasnili su mi kako da merim. Sad ćemo da izmiksujemo. Ja sam to malo gušće napravio.

- Bolji je nego Adrijanine palačinke - našalio se Vučević i dodao šlag i preliv od šumskog voća od kog je napravio broj 1, u znak podrške listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

On ga je poslužio goste lokala, na šta su usledili komplimenti poput: "Odlično" i "Najbolji" i šejku su dali ocenu 10 od 10.