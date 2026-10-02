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- Reč je o čoveku koji je svuda i na svakom mestu štitio Srbiju, pokazao prijateljstvo prema našoj zemlji. Moj gost sutra u Areni nešto oko 18 sati je predsednik vlade Slovačke Robert Fico i ponosan sam što je pristao da dođe na naš skup, otkrio je Vučić.

Biografija Roberta Fica

Slovački premijer, Robert Fico rođen je 15. septembra 1964. godine u Topolčanima u Slovačkoj. Diplomirao je pravo na Univerzitetu Komenskog u Bratislavi 1986. godine, a potom je položio pravosudni ispit i radio u oblasti pravosuđa.

Od 1988. do 1992. godine bio je na postdiplomskim studijama krivičnog prava na Institutu za državu i pravo Slovačke akademije nauka. Doktorirao je na temi smrtne kazne u Čehoslovačkoj, a 2002. godine stekao je zvanje docenta.

U politiku je ušao još tokom perioda Čehoslovačke, a 1999. godine osnovao je stranku SMER - Socijaldemokratija, koja je kasnije postala jedna od najvažnijih političkih snaga u Slovačkoj.

Fico je prvi put postao premijer 2006. godine, a na toj funkciji bio je do 2010. godine. Ponovo je izabran za premijera 2012. i ostao na čelu vlade do 2018. godine. Posle nekoliko godina u opoziciji, treći put je postao premijer u oktobru 2023. godine i na toj funkciji je i danas.

Godine 2024. Fico je bio meta atentata u gradu Handlova, kada je teško ranjen u napadu vatrenim oružjem. Nakon oporavka nastavio je da obavlja funkciju premijera.

Foto: Robert Hegedus/MTI

Jedna od najvažnijih tačaka Ficoovog odnosa prema Srbiji jeste stav Slovačke da ne priznaje jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. Tokom zvanične posete Beogradu u novembru 2024. godine Fico je veoma direktno poručio predsedniku Aleksandru Vučiću:

Poštujemo teritorijalni integritet i integritet Srbije, kada je u pitanju Kosovo, nikada vas nećemo izdati.

Fico je tada rekao i da Slovačka želi da pomogne Srbiji tokom pristupnih pregovora sa EU. To je posebno značajno jer Slovačka pripada EU, pa njen stav o nepriznavanju Kosova predstavlja važan deo podrške Beogradu unutar evropskih institucija.

Fico i slovačka vlada godinama podržavaju članstvo Srbije u Evropskoj uniji

Još 2014. godine, kada je Srbija otvorila pristupne pregovore sa EU, Fico je ponudio Beogradu iskustvo Slovačke u procesu evropskih integracija. Iste godine Fico je rekao da je Slovačka spremna da pomogne Srbiji i u ekonomskim reformama, uključujući borbu protiv sive ekonomije i unapređenja naplate poreza.

Ni danas se taj stav nije promenio. U maju 2026. godine srpski ministar spoljnih poslova Marko Đurić zahvalio je Slovačkoj na kontinuiranoj podršci evropskim integracijama Srbije, kao i poštovanju njenog teritorijalnog integriteta i suvereniteta. Tokom susreta sa srpskim ministrom odbrane Bratislavom Gašićem u maju 2026. godine, Fico je rekao da Slovačka Srbiju smatra važnim partnerom na Zapadnom Balkanu.

Foto: MARCIN GADOMSKI/PAP

Prijateljstvo i saradnja dve zemlje

Naglasio je da su prijateljstvo i saradnja dve zemlje zasnovani na kulturnim i istorijskim vezama, a posebno je istakao značaj Srbije za stabilnost regiona. Fico je tom prilikom rekao i da Slovačka želi da dodatno razvija saradnju sa Srbijom u oblasti odbrambene industrije.

Tokom posete Beogradu u novembru 2024. Fico je najavio da Slovačka želi da se vrati u misiju KFOR, posle gotovo 15 godina odsustva. Objasnio je da bi prisustvo slovačkih vojnika moglo da doprinese objektivnijem sagledavanju situacije na Kosovu i Metohiji.

Do maja 2026. Slovačka je već imala 48 vojnika u KFOR-u, uz mogućnost povećanja kontingenta do 150 pripadnika. Fico nije podržao samo formalno članstvo Srbije u EU, već je više puta nudio slovačko iskustvo i pomoć. Još 2014. godine govorio je da Bratislava može da pomogne Beogradu da izbegne greške koje je Slovačka napravila tokom sopstvenog puta ka EU.

U oktobru 2024. srpski šef diplomatije Marko Đurić ocenio je da su Fico i slovački ministar spoljnih poslova Juraj Blanar među najglasnijim zagovornicima srpskih interesa kada je reč o evropskim integracijama i Kosovu i Metohiji.

Održan je i poslovni forum Srbije i Slovačke na kojem su učestvovali predstavnici oko 100 kompanija iz dve zemlje. Razgovarano je o investicijama, trgovini, energetici i drugim oblastima saradnje, a potpisan je i memorandum između slovačke agencije SARIO i Privredne komore Srbije.

Fico je tada posebno istakao interesovanje slovačkih kompanija za srpsko tržište, uključujući proizvodnju električnih baterija. Razgovarano je i o mogućoj saradnji u nuklearnoj energetici.

Foto: ANDREJ CUKIC/EPA

Prema podacima srpskog Ministarstva spoljnih poslova, robna razmena Srbije i Slovačke je do septembra 2026. dostigla više od milijardu evra godišnje, dok kompanije iz obe zemlje investiraju na tržištima druge države.

Fico je zahvalio Srbiji na odnosu prema slovačkoj nacionalnoj manjini. Posebno je govorio o Slovacima koji žive u Srbiji, navodeći da vole Srbiju, ali istovremeno čuvaju tradiciju i kulturu svoje matične zemlje. On je sa Vučićem razgovarao i o poboljšanju infrastrukture u oblastima Srbije u kojima žive pripadnici slovačke zajednice. Slovačka manjina tako predstavlja svojevrsni most između dve države.

Puna podrška Vučiću i Srbiji

Fico je tokom razgovora sa Vučićem 2024. godine rekao da Slovačka i Srbija zagovaraju politiku zasnovanu na međunarodnom pravu, suverenitetu i teritorijalnom integritetu država, kao i nemiješanju u unutrašnje stvari drugih zemalja.

Vučić i Fico su tada govorili i o zajedničkom poštovanju nasleđa borbe protiv fašizma i nacizma u Drugom svetskom ratu. Njih dvojica su tokom prethodnih godina imali više susreta, a zvanični odnosi Srbije i Slovačke opisivani su kao veoma bliski.

Foto: JAKUB GAVLAK/EPA

Još 2014. godine srpska vlada je odnose dve zemlje ocenila kao odnose na "najvišem nivou", dok je Fico tada govorio o spremnosti Slovačke da pruži punu podršku Srbiji na putu ka EU i tokom ekonomskih reformi.