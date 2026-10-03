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Veliki skup liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija" održava se danas, 3. oktobra, u Beogradskoj areni, a prema najavama organizatora, građane očekuje bogat program, brojni muzički nastupi i posebno iznenađenje koje je već privuklo veliku pažnju javnosti.

Predsednik Aleksandar Vučić ranije je najavio i dolazak specijalnog gosta, predsednika slovačke vlade Roberta Fica, uz poruku da će na skupu biti predstavljeni program, ideja i vizija "Ujedinjene Srbije".

Foto: JAKUB GAVLAK/EPA

Kapije Beogradske arene otvaraju se u 15.30 časova, nakon čega će građani moći da uđu u dvoranu i prate program. Kako je najavljeno, publiku očekuju nastupi velikih imena domaće muzičke scene, među kojima su Vesna Zmijanac, Aca Lukas i Mira Škorić.

Atmosfera će, prema najavama, početi da se zagreva i pre samog početka glavnog programa uz najveće hitove poznatih estradnih zvezda. Ispred Arene očekuje se okupljanje građana, kao i sadržaji namenjeni najmlađima, uz muziku i program tokom dolaska publike.

Posebnu pažnju privlači najava specijalnog gosta Roberta Fica koji će obratiti građanima Srbije. Aleksandar Vučić je ranije rekao da priprema veliko iznenađenje i gosta za kojeg je naveo da ga građani Srbije veoma vole.

U nastavku programa očekuje se i obraćanje Aleksandra Vučića, koji je najavio da će predstaviti programske stavove, kao i plan i viziju liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija".

Foto: Kurir, Stefan Stojanović MONDO, Beoinfo, Uros Arsic / Mondo

KAKO DO ARENE?

Beogradska arena nalazi se na Novom Beogradu, a do nje se može stići različitim linijama gradskog prevoza.

Najbliže je stajalište "Beogradska Arena", do kog saobraća autobuska linija 74, dok su na nekoliko minuta pešačenja i stajališta na kojima staju linije 17, 18, 68, 75, 88, 94, kao i pojedine prigradske linije.

U blizini Arene nalaze se i stajališta "Beogradska Arena / Španskih boraca" i "Beogradska Arena / Antifašističke borbe", do kojih saobraćaju, između ostalih, linije 18, 74, 88 i 601.

Do Arene se može stići i železnicom. Najbliža železnička stanica je Novi Beograd, udaljena nekoliko minuta pešačenja, a u blizini staju i vozovi BG voza i Srbijavoza.