SVE ŠTO NARODU VALJA, BLOKADERIMA NE VALJA! Sad im smeta Zakon "Svoj na svome": "Objekti se 'panično' i 'ishitreno' upisuju"! IMA LI NEŠTO DA NEĆE NAPASTI?!
Blokaderima baš ništa ne valja što je ova vlast uradila, spremni su da napadnu i najveća njena dostignuća koja su donela, donose i donosiće mnogo toga dobrog građanima Srbije.
Poslednji u nizu napada blokaderi su izveli na Zakon "Svoj na svome". Reč je o zakonu prema kome je legalizovano milion nekretnina, čime je građanima značajno olakšan život. Međutim, blokaderi se drže svoje politike - sve što valja narodu, njima ne valja.
Jedan blokaderski advokat, govoreći za N1, kaže da se objekti "panično" i "ishitreno" upisuju po ovom zakonu i da bi to moglo da stvori pravni haos i probleme za čije će rešavanje biti potrebne godine. On ističe da bi stavljanje zakona van snage značilo da bi svaki od akata o upisu mogao pojedinačno da se pobija.
On dodaje zakon "Svoj na svome" ima više neustavnih odredbi i da se može pobijati po šest ili sedam osnova. Ipak, on nije za to da se ceo zakon proglasi neustavnim, već samo sporne odredbe, koje bi se kroz izmene zakona popravila.
Podsetimo, pre zakona "Svoj na svome", blokaderi su napadali i projekte kakvi su Beograd na vodi i Ekspo. Pritom Beograd na vodi rado koriste, a da sve bude gore, svi su svesni koliko će Ekspo značiti za celu zemlju, sve građane, pa i njih same.
Ima li išta da neće napasti?!