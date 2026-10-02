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Blokaderima baš ništa ne valja što je ova vlast uradila, spremni su da napadnu i najveća njena dostignuća koja su donela, donose i donosiće mnogo toga dobrog građanima Srbije.

Poslednji u nizu napada blokaderi su izveli na Zakon "Svoj na svome". Reč je o zakonu prema kome je legalizovano milion nekretnina, čime je građanima značajno olakšan život. Međutim, blokaderi se drže svoje politike - sve što valja narodu, njima ne valja.

Jedan blokaderski advokat, govoreći za N1, kaže da se objekti "panično" i "ishitreno" upisuju po ovom zakonu i da bi to moglo da stvori pravni haos i probleme za čije će rešavanje biti potrebne godine. On ističe da bi stavljanje zakona van snage značilo da bi svaki od akata o upisu mogao pojedinačno da se pobija.

On dodaje zakon "Svoj na svome" ima više neustavnih odredbi i da se može pobijati po šest ili sedam osnova. Ipak, on nije za to da se ceo zakon proglasi neustavnim, već samo sporne odredbe, koje bi se kroz izmene zakona popravila.

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Foto: Printscreen

Podsetimo, pre zakona "Svoj na svome", blokaderi su napadali i projekte kakvi su Beograd na vodi i Ekspo. Pritom Beograd na vodi rado koriste, a da sve bude gore, svi su svesni koliko će Ekspo značiti za celu zemlju, sve građane, pa i njih same.

Ima li išta da neće napasti?!

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