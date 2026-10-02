Politika
MISLITE O TOME! Đukanović: Neko dobije podršku od Putina i Fica, a neko od Kurtija, Bakira Izetbegovića, Mila Đukanovića, Tonina Picule, Andreja Plenkovića
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Advokat Vladimir Đukanović povlači jasnu paralelu - navodi ko podržava Aleksandra Vučića, a ko blokadere.
"Neko dobije podršku od Putina i Fica, a neko od Kurtija, Bakira Izetbegovića, Mila Đukanovića, Tonina Picule, Andreja Plenkovića…", poručuje Đukanović i dodaje:
"Mislite o tome!"
Foto: Printscreen/X
Podsetimo, predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin izrazio je nadu da će Vučić biti premijer Srbije, dok će premijer Slovačke Robert Fico biti specijalni gost na sutrašnjem skupu liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" u beogradskoj "Areni".
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