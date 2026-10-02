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Lider Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučevićšokiran je vešću iz novosadskog suda da je sudija za prethodni postupak, odbila određivanje pritvora Olegu Nikoliću, čoveku koji je udario aktivistkinju Srpske napredne strankeLjiljanu Cvjetković krvnički, pesnicom u lice.

- To je ista sudija koja je za mnogo blaži udarac odredila pritvor čoveku za incidente koje su blokaderi izazvali ispred Srpskog narodnog pozorišta kada je Matica srpska obeležavala dva veka postojanja. A kada je blokader pesnicom udario ženu redovan je postupak bez pritvora. Verujem da će nadležno tužilaštvo uložiti žalbu - rekao je Vučević.

Vučević je istakao da ono što nas kao državu i društvo čeka, jeste da se oteti sistemi vrate građanima Srbije i državi.

- Ova sramota ne može da se zaboravi gde je sudija odbila da odredi pritvor čoveku koji je krvnički pesnicom udario ženu u lice - rekao je Vučević.

Podsetimo, Tatjana Đurašković, sudija za prethodni postupak Višeg suda u Novom Sadu, odbila je predlog VJTda se odredi pritvor i pustila Olega Nikolića, koji se povezuje sa snimkom incidenta kod Futoške pijace gde je aktivistkinja SNS Ljiljana Cvjetković krvnički udarena u glavu.

Kako se saznaje, ona je prebacila predmet u redovan postupak.

Inače, Ivana Letić-Pavić, rođena sestra Tatjane Đurašković, koja radi kao tužilac u Apelacionom tužilaštvu u Novom Sadu, kuma je neformalnog šefa blokaderske liste Bojana Pajtića.

Ista Tatjana Đurašković ranije je određivala pritvor Gorskom Matoviću. Na današnju odluku tužilaštvo će uložiti žalbu.

Kako je izgledalo divljaštvo Nikolića, pogledajte u video snimku:

00:20 Nasilje blokadera u Novom Sadu Izvor: Kurir