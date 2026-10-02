Pritom, Jovanović otvoreno govori o tome da tzv. studentska lista "nema odgovore na neka od najvažnijih pitanja, poput odnosa Srbije prema Evropskoj uniji i Rusiji". Dakle, kao i svi blokaderi, i Jovanović i njegova lista spremni su na sve ne bi li se dokopali fotelje. Šta je za njih gaženje sopstvenih reči radi saradnje s nekim s kim nemaju nikakvih dodirnih tačaka, a sve sa zajedničkim ciljem - srušiti Vučića i sesti u fotelje.