SVI ZAJEDNO PROTIV VUČIĆA! Miloš Jovanović kritikuje tzv. studentsku listu, ali hoće saradnju s njom - ne krije da bi sve uradio da se domogne fotelje
Miloš Jovanović, nosilac izborne liste "Autentična desnica", poručuje da je ta lista spremna za saradnju s tzv. studentskom listom ako bi to dovelo do smene vlasti Aleksandra Vučića.
Pritom, Jovanović otvoreno govori o tome da tzv. studentska lista "nema odgovore na neka od najvažnijih pitanja, poput odnosa Srbije prema Evropskoj uniji i Rusiji". Dakle, kao i svi blokaderi, i Jovanović i njegova lista spremni su na sve ne bi li se dokopali fotelje. Šta je za njih gaženje sopstvenih reči radi saradnje s nekim s kim nemaju nikakvih dodirnih tačaka, a sve sa zajedničkim ciljem - srušiti Vučića i sesti u fotelje.
"Ako su naši glasovi, odnosno mandati, potrebni za smenu Aleksandra Vučića, oni su tu na raspolaganju. Ne samo da su na raspolaganju, nego ćemo učestvovati u smeni, ali onda učestvujemo do kraja, kao deo nove izvršne vlasti", izjavio je Jovanović za BBC na srpskom.
Dakle, svi zajedno protiv Vučića!